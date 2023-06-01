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Михаил Ведерников дал эксклюзивный комментарий ПЛН о результатах работы правительственной комиссии в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал эксклюзивный комментарий Псковской Ленте Новостей по поводу результатов работы комиссии правительства области в Великих Луках.

«Я очень надеюсь, что к такой практике прибегать не придется. Потому что за все время работы это впервые, но такого объема жалоб и даже криков о помощи и справедливости от жителей Великих Лук, честно, не видел никогда. Поэтому, конечно, я не мог пройти мимо. Отправлял людей, смотрели, разбирались в ситуации. Действительно, на дорогах очень много песка, очень много пыли, которая не вывозится. Буквально сегодня утром председатель контрольного комитета мне докладывал по ситуации, по результатам двухнедельной работы на месте. Я могу сказать так, что мы все пришли к выводу, что должным образом уборка города не осуществлялась много лет. Потому что того количества пыли, которая на сегодняшний день до сих пор находится на дорогах, за одну зиму накопится не могло», - отметил глава региона.

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«Что касается Беляева (Андрея, главы администрации Великих Лук — ред.) и работы самой администрации, коллеги сказали, что эти две недели работа динамично и эффективно ведется, полностью проблема пока не решена. Поэтому принял решение, что сотрудники правительства продолжат работу в Великих Луках. Можно говорить, что недополучают денег и так далее — слушайте, мы тоже недополучаем денег. Все это знают. Но задачу выполняем. Мы свои полномочия реализуем в полном объеме. Город Псков тоже может обеспечить финансирование где-то на уровне 70% от того объема средств, который необходимо закладывать на уборку города. Но Псков чистый. Вопрос в чем? Вопрос в должном контроле. Тем более, что основные подрядчики, которые убирают в Великих Луках, — это муниципальные предприятия. Странно, что администрация не может обеспечить контроль работы муниципального предприятия», - продолжил Михаил Ведерников.

Пыли на дорогах еще много, заметил он. «Поможем коллегам довести работу до логического завершения. Есть необходимость еще более предметно, тесно поработать с собственниками магазинов, помещений, ларьков, которые находятся в городе, для того, чтобы везде урны стояли, чтобы эти урны убирались, собственники и арендаторы смотрели за территорией, поддерживали ее в порядке. Молодцы, что подземный переход убрали, привели в порядок — действительно, там чисто. А сейчас, фотографии смотрел, из-за того, что пыль в городе еще полностью не убрали, пыль снова попадает туда, и там снова будет грязь — это бесконечный процесс. Поэтому это нужно довести до ума. Все возможности, средства, все необходимое у муниципалитета есть», - сказал губернатор.

Глава региона адресовал искренние слова благодарности ряду управляющих компаний, которые откликнулись на просьбу администрации и выполнили достаточно большой объем работы.

«Выделены средства на ремонт, благоустройство дворовых территорий. Мы обязательно направим туда представителя от комитета по строительству и ЖКХ, чтобы он контролировал этот ремонт, чтобы ремонт был выполнен в оговоренные сроки и с должным качеством. И, безусловно, ремонт дорог, который предусмотрен — от нас тоже будет специалист, который будет всё контролировать, сигнализировать нам, добиваться, чтобы всё было сделано как положено», - поделился он.

«Как только администрация Великих Лук выполнит свои прямые обязательства и приведет город в порядок, готов туда по их приглашению приехать, готов по всем этим местам проехать. Если, действительно, всё будет в порядке, там же в администрации обсудим дополнительные средства для Великих Лук на благоустройство, на ремонт дорог и дворов. И это будет защищенная статья - я коллегам прогарантирую, 20-30-50 млн, посмотрим по возможностям бюджета, но они точно будут знать, что в следующем году, помимо предусмотренных в обязательном порядке, это будут дополнительные средства, которые они потратят туда. Принцип простой: покажите, что вы ее умеете работать — получайте дополнительные средства», - резюмировал Михаил Ведерников.