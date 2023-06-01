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Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора начался в Псковской области

05.06.2023 08:11|ПсковКомментариев: 0

Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора начался в Псковской области сегодня, 5 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале облизбиркома.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

«В соответствии с документом процесс выдвижения начнется 5 июня и продлится до 4 июля, документы для регистрации кандидаты должны представить не позднее 18:00 31 июля. Решение о регистрации будет приниматься в течение десяти дней после приема документов», - говорится в сообщении.

С полной версией плана мероприятий можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Псковской области.

Также члены комиссии утвердили перечень документов, представляемых кандидатами в Избирательную комиссию Псковской области на пост главы региона. 

Определено, что в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

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Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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