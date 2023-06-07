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Политика

КПРФ выдвинет кандидатуру Александра Баева на выборы губернатора Псковской области в ходе конференции 10 июня

07.06.2023 14:28|ПсковКомментариев: 0

Пленум обкома КПРФ предложил кандидатуру депутата Псковской городской Думы Александра Баева для выдвижения на выборы губернатора Псковской области, вопрос рассмотрят на предстоящей конференции Псковского обкома КПРФ. Об этом сообщил первый секретарь регионального отделения партии Пётр Алексеенко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Петр Алексеенко

«На пленуме партии мы предложили кандидатуру Александра Баева на выборы губернатора Псковской области. Кадровая комиссия в Москве рассмотрела предложение, предложила еще раз вернуться к вопросу, поскольку у нее были замечания. Мы рассмотрели, затем от них отказа уже не было. Это такая формальная процедура, которая не прописана ни в уставе КПРФ, ни в избирательном кодексе. Это их личная инициатива, она необязательна. Сейчас мы вновь выносим кандидатуру Александра Баева на конференцию», – сказал он и пояснил, что кадровая комиссия предложила Псковскому обкому КПРФ этот вопрос решить самостоятельно.

Александр Баев

«По уставу и избирательному кодексу решение о кандидате принимает региональное отделение партии самостоятельно. После конференции мы понесем документы уже в Избирательную комиссию», – добавил он.

Конференция Псковского областного отделения КПРФ состоится 10 июня.

Теги: #выборы губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
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