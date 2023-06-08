Политика

Праймериз «Единой России» заставляет активно включаться в работу – Александр Козловский

Праймериз «Единой России» заставляет активно включаться в работу. Об этом сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Предварительное голосование заставляет активно включаться в работу: встречаться с гражданами, начинать отрабатывать их проблемы. Уже на этом этапе, человек еще не кандидат в депутаты, у него нет мандата, но он уже некоторые вопросы пытается решить сразу. Для жителей муниципалитетов это только плюс, поскольку их вопросы начинают решаться на этапе предварительного голосования. А человек, который собирается избираться, анализирует, как будет работать, нужно ли ему это вообще. Многие отскакивают и сдуваются именно на этом этапе», – отметил парламентарий.

Кроме того, Александр Козловский добавил, что идея с предварительным отбором в партии прижилась. Он также выразил надежду на то, что и в России в целом такая модель будет востребована.