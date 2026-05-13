Игорь Сопов: Избирком стоит на страже законности, порядка и легитимности всех выборов

Избирательная комиссия Псковской области тщательно следит за законностью, порядком и легитимностью проводимых выборных кампаний в регионе. Об этом заявил председатель регионального Избиркома Игорь Сопов в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

Он опроверг ряд заявлений, которые сделали представители оппозиционных парламентских партий.

«Мы стоим на страже порядка, закона и легитимности всех выборных кампаний. Прозвучали критические слова от Яны Ивановой (заместителя председателя Псковского регионального отделения партии "Яблоко" – ред.) по поводу процедуры подсчета голосов, мол она нелегитимна. Хочу напомнить, что процедура подсчета голосов расписана в 68-й статье 67-го федерального закона ("Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" – ред.). Партия "Яблоко" завершила свое "триумфальное шествие" в Госдуме в 2003-м году. А закон был принят в 2002-м. Статья принималась в том числе при участии депутатов от партии "Яблоко". Там расписана вся процедура подсчета голосов. От вашей партии никогда не поступало ни одной жалобы на подсчет голосов. С 2002-го Избирательная комиссия Псковской области не получила ни одной жалобы от участников избирательного процесса, в том числе наблюдателей», – сказал Игорь Сопов, комментируя высказывания Яны Ивановой об отсутствии прозрачности при подсчете голосов.

В продолжение председатель Избирательной комиссии высказался по поводу видеонаблюдения за избирательными участками. По его словам, «необходимости в том, чтобы весь мир мог наблюдать за выборным процессом в России, нет».

«По поводу федерального видеонаблюдения. Я напомню 2021-й год: было много вопросов по поводу того, почему ограничено? Федеральное видеонаблюдение было введено в 2012-м году по решению президента России. Тогда весь мир смотрел, как страна голосует. Потом получилось много грязных инсинуаций по поводу того, как проводились выборные кампании. В нынешней ситуации показывать всему миру, как идет голосование, опасно и нецелесообразно. Любая политическая партия может направить своих наблюдателей, которые будут круглосуточно наблюдать во все камеры, а их около 250, как идет голосование. Если замечается какое-либо нарушение, то по заявлению можно будет пересмотреть видео. Напомню, в 2021-м году от партии "Яблоко" только один наблюдатель приходил днем и ночью, чтобы смотреть видео с участков. Проблем не возникало. По поводу "принуждения" к ДЭГ (дистанционное электронное голосование – ред.). Дистанционное голосование используется в Псковской области с 2022-го года. Неимоверное количество избирателей говорят нам "спасибо" за это. Потому что они могут проголосовать из любой точки страны. Люди с инвалидностью нас поблагодарили за то, что можно проголосовать из дома и исполнить свой гражданский долг. Это ответ Яне Ивановой. Если буду вопросы, я готов прийти на следующую передачу и все обсудить», – добавил председатель Избиркома.

Также он прокомментировал критические замечания в адрес ДЭГ со стороны персека обкома КПРФ Петра Алексеенко.

«Я осенью Петру Алексеенко подробно отвечал по этому вопросу и давал в цифрах, что если в 2024 году коммунисты получили 500 голосов по ДЭГ, то в 2025-м было порядка 2000 по области, но они отрицают адекватный защищенный способ голосования. Ваше неприятие дополнительного способа голосования – это стрельба себе в ногу, когда вы запрещаете своим избирателем так голосовать. Это полное непонимание того, как работает эта система. У нас одна Центральная избирательная комиссия находится в Москве. Мы считаем голоса не как в западных странах, когда месяцами не могут подсчитать голоса на выборах президента. Напомню, когда проходили выборы президента в России, в 2024 году, мы в понедельник закончили голосование, а в четверг весь мир знал итоги», – подчеркнул Игорь Сопов.

Глава облизбиркома ответил и на критику со стороны партии «Справедливая Россия» по поводу наблюдения за выборами.

«"Справедливой России" – дорогие коллеги, вы говорите про ваш наблюдательный корпус. Вы в 2025 году не выставили ни одного наблюдателя. В 2021-м году, вы говорите, что были незначительные нарушения. Что такое незначительные нарушения? Это расхожие слова. Либо нарушения есть, либо их нет. Официальных документов в 2021-м году от вас не поступало. Когда вы говорите с избирателями таким языком, вы договаривайте до конца, либо на Избирательную комиссию ваши огульные огрехи не вешайте», – заключил Игорь Сопов.

