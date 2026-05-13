Яна Иванова: Честные выборы начинаются с прозрачного подсчета голосов

Честные и легитимные выборы должны начинаться с понятного для избирателей подсчета голосов. Такое мнение озвучила заместитель председателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова в программе «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Обсуждать легитимность сложно, потому что если ты высказываешь недовольство, то ты рискуешь получить обвинения, что ты раскачиваешь Конституцию, считаешь власть нелегитимной. С другой стороны, если ты не задаешь вопросы, ты прослывешь соглашателем и потеряешь доверие. Я постараюсь сохранить баланс и не скатиться в критику уровня некоторых уехавших политиков, которые уже призывают признать нелегитимной грядущую кампанию, но и не хвалить там, где нужно задавать вопросы. Честные выборы начинаются с завершением предыдущих, с подсчета голосов. Процедура должна быть прозрачной и понятной. У нас в регионе этого нет», – заявила Яна Иванова.

По ее словам, партия выступает за упрощение выборных процедур и перевод видеонаблюдения за выборным процессом в формат общедоступного.

«Если говорить шире, то мы выступаем за то, чтобы все выборные процедуры были упрощены в части того, чтобы человек мог стать кандидатом, наблюдателем. В условиях, когда интернет нестабилен, принуждать к электронному голосованию не нужно. Если заявлено видеонаблюдение, то оно должно быть общедоступным», – заключила Яна Иванова.

