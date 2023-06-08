Политика

Александр Котов призвал единороссов не пытаться быть в глазах людей волшебниками

Не идти по пути популизма и не пытаться быть в глазах людей волшебниками призвал однопартийцев заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, выступая на Форуме победителей предварительного голосования партии «Единая Россия», который открылся в Пскове сегодня, 13 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Не стесняйтесь просить о помощи. Конечно, ожидать сразу "золотого дождя" не придётся – есть бюджет, планирование и приоритеты, но если вопрос, который вам предстоит решить, затрагивает значительное количество жителей, вместе мы обязательно найдём возможности и сделаем это как можно быстрее, - обратился к однопартийцам Александр Котов. - Не идите по пути популизма. Не пытайтесь быть в глазах людей волшебниками, не обещайте невозможного. Такого не прощают и не забывают».

Александр Котов добавил, что предвыборная кампания 2023 года вступает в активную фазу, и у партии «Единая Россия» есть достаточно и опыта, и профессиональных помощников, чтобы пройти ее без потерь.

Победителям праймериз «Единой России» он пожелал не ждать августа и первых парламентских сессий, а приступать к работе уже сегодня, начинать решать проблемы избирателей, которые уже оказали доверие кандидатам от «Единой России».