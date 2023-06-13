Политика

«Армрестлинг»: Админресурс Vs Популизм. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Армрестлинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 июня. На этот раз гостями студии стали заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Братчиков и координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

Тема, по которой они дискутировали - «Админресурс VS Популизм». Как всегда, слушателей ждали три раунда: в первом бросается вызов и обозначаются позиции противостоящих сторон, во втором «дуэлянты» отвечают на вопросы Псковской Ленты Новостей, а в третьем ведут словесный поединок в свободном формате.

По традиции программу провел главный редактор интернет-портала ПЛН, политический обозреватель Александр Савенко.

Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил.