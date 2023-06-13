Политика

Риска перехода на однопартийную систему в России пока нет — Александр Братчиков

Риска скатывания в однопартийную систему в России в обозримом будущем нет. Такое мнение заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков озвучил в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Безусловно, у нас многопартийная система, она таковой и останется. По крайней мере, в том обозримом будущем, о котором мы можем говорить - 10-15 лет. Дальше загадывать очень тяжело, думаю, никто об этом не скажет», - выразил мнение Александр Братчиков.

Так он прокомментировал позицию оппонента — координатора регионального отделения ЛДПР, депутата областного Собрания Антона Минакова, который рассказал, что его законопроект о понижении максимального размера бюджета на избирательную кампанию с 90 до 15 млн рублей в Собрании отклонили только представители партии «Единая Россия». Антон Минаков предположил, что таких денег на избирательную кампанию у оппозиции нет.

Александр Братчиков отметил, что 90 млн рублей — максимальный лимит, и потратить такое количество денег на кампанию — это право, а не обязанность. Также он напомнил, что эти деньги всегда частные и не относятся к муниципальным бюджетам.

«Любая избирательная кампания — это рекламный проект. Кто лучше рекламирует свою точку зрения, тот, как правило, и побеждает», - добавил единоросс.

Напомним, в программе «Армрестлинг» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сталкиваются мнения и позиции. Псковская Лента Новостей остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил.