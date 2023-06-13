Политика

Антон Минаков: Обвинения ЛДПР в популизме пошли от харизматичности Жириновского

Некоторые граждане сегодня обвиняют ЛДПР в популизме, потому что ассоциируют партию с яркими выступлениями покойного лидера Владимира Жириновского. Тем не менее при детальном рассмотрении вопроса можно заметить, что все инициативы ЛДПР поддержаны конкретными законопроектами и предложениями по их реализации. Такое мнение координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков озвучил в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть обывательское мнение: некоторые граждане считают ЛДПР популистами. Это связано исключительно с тем, что наш лидер Владимир Вольфович Жириновский был очень харизматичным человеком, и он делал много заявлений. Но если копнуть чуть глубже, вы узнаете, что за каждым заявлением шли конкретные законопроекты», - отметил Антон Минаков.

Он напомнил, что партия предлагала, в частности, повысить стипендии до уровня МРОТ, а МРОТ — до 30 тысяч рублей. При этом, подчеркнул Антон Минаков, были обозначены конкретные источники для финансирования этих инициатив — предлагалось забрать деньги, вложенные в иностранную экономику. Либерал-демократ заметил, что деньги не вернули, и на сегодняшний день порядка 300 млрд долларов заморожены на Западе.

Антон Минаков добавил, что ЛДПР действует по такому принципу и в Псковской области и не вносит в Собрание непродуманных законопроектов, однако упрекнул в популизме некоторых коллег из оппозиции.

Напомним, в программе «Армрестлинг» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сталкиваются мнения и позиции. Псковская Лента Новостей остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил.