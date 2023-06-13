Политика

Елена Полонская - о вбросах в Telegram-каналах: Не хочу даже комментировать эту чушь

Советник губернатора Псковской области Елена Полонская не считает возможным комментировать информационные вбросы о себе в политических Telegram-каналах. Об этом она заявила в интервью Псковской Ленте Новостей.

Отметим, что сегодня в Telegram-каналах, считающихся близкими к региональной власти, появилась информация о якобы имеющихся у экс-главы Пскова планах выставить кандидата на выборы главы Псковского района.

«Не хочу даже комментировать эту чушь. Видимо, кому-то стало скучно без меня. А за опубликованную фотографию ставлю пять», - сказала Елена Полонская и подтвердила, что по-прежнему находится в статусе советника главы региона.