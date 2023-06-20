Политика

Начинается видеотрансляция круглого стола с участниками губернаторских выборов

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного круглого стола, посвященного главному политическому событию года - выборам губернатора Псковской области, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Главные темы для обсуждения: особенности выборов-2023 года, основные вызовы и угрозы, потенциальные опасности и фобии кандидатов.

Для участия в работе круглого стола приглашены председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, а также выдвинутые кандидаты - первый секретарь Псковского горкома КПРФ Александр Баев, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов. «Единую Россию», ранее выдвинувшую кандидатуру действующего губернатора Михаила Ведерникова, на круглом столе представит член президиума регионального политического совета партии Алексей Севастьянов.

Ведущий - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.