Политика

Новым председателем регионального отделения партии «Яблоко» избран Артур Гайдук

Новым председателем регионального отделения партии «Яблоко» избран депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Артур Гайдук. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Такое решение было принято на региональной конференции Псковского «Яблока» 24 июня. Лев Шлосберг* (признан иноагентом), руководивший региональным отделением, продолжит работу в качестве заместителя председателя Псковского «Яблока» и представителя команды в федеральных органах управления партии.

«Председателем регионального отделения избран депутат Псковского областного Собрания от "Яблока" Артур Гайдук, его заместителями стали Лев Шлосберг*, глава Новоржевского района Софья Пугачева, действующий заместитель председателя Псковского "Яблока" Светлана Василькова, депутат Гдовского районного Собрания, глава фермерского хозяйства "Прометей" Александр Конашенков и руководитель аппарата команды Яна Иванова», - отметили в пресс-службе.

Членом Федерального совета партии от Псковского «Яблока» избран Лев Шлосберг*, который является также членом Федерального политического комитета партии. Председателем Псковского «Яблока» Лев Шлосберг* избирался 14 раз, с 1996 года.

Кроме того, избран Региональный совет в составе 23 человек и Бюро регионального совета в составе 11 человек.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов