Политика

Александр Гончаренко отчитается о своей работе в Псковской гордуме 30 июня

Депутаты Псковской городской Думы седьмого созыва соберутся на очередную 12-ю сессию 30 июня, заседание состоится в Городском культурном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе гордумы.

Первый вопрос в повестке сессии - отчет председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко о своей деятельности за 2022 год.

Помимо этого, депутатам предстоит согласовать вручение двух медалей города Пскова «За заслуги перед Псковом», внесение изменений в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, установку мемориальной доски писателю Александру Бологову и бюста Герою России Сергею Самойлову.

Также депутаты обсудят привлечение кредитных ресурсов в 2023 году, утвердят положение о порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Пскова, установят границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «улица Некрасова, дом №52».

Кроме того, в повестке сессии - внесение изменений в решение Псковской городской Думы от 24 сентября 2010 года №1444 «О принятии положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании "Город Псков" во втором чтении» и утверждение положения об организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Депутатам предстоит обсудить также два протеста прокурора. Всего повестка дня сессии включает 20 вопросов.