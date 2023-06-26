Политика

«Новые люди» помогут Игорю Романову пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора

Партия «Новые люди» поможет кандидату от «Партии роста» Игорю Романову пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора Псковской области. Как пояснил руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, такую поддержку ему окажут в рамках принятого на федеральном уровне решения о создании политического союза между партиями.

«Сегодня у нас был был расширенный федеральный политический совет, где был Нечаев Алексей Геннадьевич (лидер партии «Новые люди» - ред.), и я ему задал вопрос, будут ли они выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Псковской области и, так как это консолидация, готовы ли они поддержать меня как кандидата. Алексей Геннадьевич сказал, что своего кандидата они выдвигать не намерены, меня они поддержат и дадут мне возможность для прохождения муниципального фильтра», - сказал Игорь Романов.

Он отметил, что объединение двух партий в политический союз не подразумевает создание единого юридического лица. «Каждый будет заниматься своим. Это просто политический союз, который позволит увеличить количество людей, которые неравнодушны к развитию страны в экономическом плане», - пояснил руководитель областного отделения «Партии роста».

Такое объединение, по его мнению, стало актуально после того, как президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме объявил о необходимости консолидации и развития бизнеса.

Главенствующую позицию в политическом союзе, продолжил Игорь Романов, никто занимать не будет: «Здесь двоякий вопрос. "Новые люди" — парламентская партия, но у них по факту больше молодежи. У нас больше людей с опытом в бизнесе, у которых есть крупные компании, известные на всю страну. Поэтому здесь равноправные стороны, никто не главный».