Политика

Никаких масштабных кадровых перестановок после событий выходных не будет – Евгений Михайлов

Никаких масштабных кадровых перестановок в структуре власти после событий 24 июня. Такое мнение высказал бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Никаких серьезных изменений сейчас ждать не имеет смысла. Идет СВО, пока она идет, никаких масштабных кадровых перестановок не будет. При том, что запрос на перемены в обществе есть, а многие чиновники в нынешней ситуации откровенно недееспособны», – отметил гость студии.

Он также выразил мнение, что будет «прижата пригожинская сетка», лишена финансирования.

Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Владимир Путин назвал действия «вагнеровцев» преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — вводили режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявляла понедельник нерабочим днем.

Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков затем проинформировал, что глава ЧВК «уйдет в Белоруссию».

27 июня ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже.