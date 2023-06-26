Политика

Справедливороссы выдвинули кандидата на выборы главы Псковского района

Кандидатом от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» на выборах главы Псковского района станет бывший член Общественной палаты Псковской области Сергей Холмов. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель регионального отделения партии Олег Брячак.

Сергей Холмов. Фото: Общественная палата Псковской области

«Недавно закончилась конференция регионального отделения, на ней было принято решение выдвинуть кандидатов в депутаты районных собраний, а также приняли решение на пост главы Псковского района выдвинуть кандидатуру нашего соратника Сергея Холмова», - рассказал Олег Брячак.

Напомним, выборы главы Псковского района пройдут в сентябре 2023 года. Известно, что «Единую Россию» на них представит глава района Наталья Федорова, КПРФ - первый секретарь райкома партии, депутат районного собрания Михаил Вяткин, ЛДПР - депутат Псковского районного собрания, казак Валерий Колтаков.

Помимо этого, на конференции партийцы единогласно поддержали продления срока полномочий депутата Псковского областного Собрания Олега Брячака на посту председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», его продлили ещё на два года.

Напомним, Олег Брячак ведёт общественно-политическую деятельность с 2011 года. В июне 2014 года в ходе 20-й отчетно-выборной конференции единогласно избран руководителем регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области.