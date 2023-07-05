Лидер псковской «Родины» поддержал мнение Антона Минакова о задаче оппозиции забрать голоса у «Единой России»

Мнение регионального координатора ЛДПР Антона Минакова о том, что если кандидат от «Единой России» получит на выборах губернатора более 70%, то Псковская область станет получать меньше денег из федерального бюджета, рационально. Об этом в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил глава регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев.
Также он добавил, что партия «Родина» выдвинула своего кандидата на выборы губернатора Псковской области, чтобы «воспользоваться такой возможностью». Он напомнил, что для участия в выборах кандидату Юрию Шокурову предстоит пройти муниципальный фильтр, и пока о программе кандидата на выборах говорить рано.
«Наша сегодня задача - воспользоваться возможностью, выдвинуть кандидата и сделать все, что в наших силах», - сказал Павел Бикташев.