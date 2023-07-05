Политика

Лидер псковской «Родины» поддержал мнение Антона Минакова о задаче оппозиции забрать голоса у «Единой России»

Мнение регионального координатора ЛДПР Антона Минакова о том, что если кандидат от «Единой России» получит на выборах губернатора более 70%, то Псковская область станет получать меньше денег из федерального бюджета, рационально. Об этом в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил глава регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев.

«Здравое звено в словах Антона Александровича есть. Единственная ошибка в том, что он это озвучил сам, а не другой представитель партии», - выразил мнение Павел Бикташев.

Также он добавил, что партия «Родина» выдвинула своего кандидата на выборы губернатора Псковской области, чтобы «воспользоваться такой возможностью». Он напомнил, что для участия в выборах кандидату Юрию Шокурову предстоит пройти муниципальный фильтр, и пока о программе кандидата на выборах говорить рано.

«Наша сегодня задача - воспользоваться возможностью, выдвинуть кандидата и сделать все, что в наших силах», - сказал Павел Бикташев.