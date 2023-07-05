Политика

Антон Минаков: Чем меньше голосов получит партия власти, тем больше правительство увидит недовольство населения

Чем меньше голосов на выборах губернатора получит партия власти, тем больше правительство увидит недовольство населения. Такое мнение в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил кандидат, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков.

«Нужно понять простую истину: чем меньше получит партия власти, тем больше правительство увидит недовольство населения Псковской области и тем больше средств из федерального бюджета мы получим», - считает Антон Минаков.

Он пояснил, что Псковская область - «глубоко дотационный регион», и он полностью зависит от федеральных вложений. По мнению координатора регионального отделения ЛДПР, если на выборах губернатора показатель «Единой России» составит от 70 до 75%, субсидии резко сократятся.

«Это будет значить, что население довольно дорогами, довольно здравоохранением о всем остальным. Я считаю, на этих выборах у нас есть возможность создать переломный момент, чтобы администрация президента, правительство увидели недовольство», - выступил Антон Минаков.

Он добавил, что программы партий в целом схожи, поэтому повторять выступление кандидата от КПРФ Петра Алексеенко в ходе круглого стола он не стал.