Политика

Александр Баев отказался участвовать в выборах губернатора без объяснения причин — Петр Алексеенко

Депутат Псковской городской Думы от КПРФ Александр Баев отказался от участия в выборах губернатора Псковской области без объяснения причин. Об этом в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил кандидат, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

«Он попросил отозвать его кандидатуру по личному заявлению, без объяснения причины. Сослался на состояние здоровья», - сказал Петр Алексеенко.

На вопросы других участников круглого стола о личном мнении Петра Алексеенко на счет причины снятия кандидатуры Александра Баева, лидер обкома ответил, что у него нет причин об этом рассуждать.

«Почему я должен думать? Я должен верить документам, которые представлены», - сказал он.