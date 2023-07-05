Александр Баев отказался участвовать в выборах губернатора без объяснения причин — Петр Алексеенко 

Депутат Псковской городской Думы от КПРФ Александр Баев отказался от участия в выборах губернатора Псковской области без объяснения причин. Об этом в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил кандидат, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.
На вопросы других участников круглого стола о личном мнении Петра Алексеенко на счет причины снятия кандидатуры Александра Баева, лидер обкома ответил, что у него нет причин об этом рассуждать.
«Почему я должен думать? Я должен верить документам, которые представлены», - сказал он.