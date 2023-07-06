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Политика

Расширением конституционных прав назвал применение ДЭГ депутат Михаил Иванов

07.07.2023 16:30|ПсковКомментариев: 0

Расширением конституционных прав назвал применение дистанционного электронного голосования руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», депутат Псковской гордумы Михаил Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я считаю, что ДЭГ – шаг вперед в исполнении и расширении конституционного права гражданина. Он может уехать в любой регион РФ и проголосовать на муниципальных выборах дистанционно. А раньше, если ты выехал из своего района даже по необходимости, уже лишался права голоса», – отметил Михаил Иванов.

Он также объяснил недоверие некоторые людей к ДЭГ. «Когда появились первые автомобили, их называли исчадием ада. Церковь вообще не воспринимала машины как таковые. А сейчас все на них ездят, никто не отказывается. Так же будет и с дистанционным электронным голосованием. Общество развивается, идет вперед», – пояснил депутат.

Михаил Иванов добавил, что сам пользуется ДЭГ и планирует голосовать таким образом на ближайших выборах.

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Напомним, голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках. 

Пресс-портрет
Иванов Михаил Александрович заместитель председателя Псковской городской Думы
Источник: Псковская Лента Новостей
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