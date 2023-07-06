Расширением конституционных прав назвал применение ДЭГ депутат Михаил Иванов

Расширением конституционных прав назвал применение дистанционного электронного голосования руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», депутат Псковской гордумы Михаил Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Он также объяснил недоверие некоторые людей к ДЭГ. «Когда появились первые автомобили, их называли исчадием ада. Церковь вообще не воспринимала машины как таковые. А сейчас все на них ездят, никто не отказывается. Так же будет и с дистанционным электронным голосованием. Общество развивается, идет вперед», – пояснил депутат.
Михаил Иванов добавил, что сам пользуется ДЭГ и планирует голосовать таким образом на ближайших выборах.
Напомним, голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.
Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.