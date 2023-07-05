Политика

Андрей Турчак поднялся на 14-е место в рейтинге ведущих политиков России

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак продолжает укреплять свои позиции, поднявшись с 15-й на 14-ю строчку в обновленном рейтинге ведущих политиков страны. Очередную версию списка по итогам июня представило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«На фоне жесткой позиции, занятой в связи с мятежом Пригожина, усиливается влияние секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака (с 15-го на 14-е место)», – отметил генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов.

Напомним, в прошлом году Андрей Турчак впервые поднялся в группу с очень сильным влиянием.

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Рейтинг ведущих политиков РФ по итогам июня традиционно возглавляет президент Владимир Путин. Кроме него, в группу с очень сильным влиянием входят Михаил Мишустин, Антон Вайно, Сергей Собянин, Дмитрий Медведев, Игорь Сечин, Сергей Лавров, Алексей Миллер, Сергей Кириенко, Николай Патрушев, Антон Силуанов, Алексей Громов, Александр Бортников, Андрей Турчак, Сергей Шойгу, Эльвира Набиуллина, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, Александр Бастрыкин и Андрей Белоусов.