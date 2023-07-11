Политика

Игорь Иванов: Профсоюзы всегда выступали за прозрачность выборов

Практически в каждой первичной профсоюзной организации в Псковской области есть профсоюзный активист, который является наблюдателем на выборах. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель Псковского облсовпрофа, член Общественного штаба при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами Игорь Иванов.

«Профсоюзы играют очень активную роль в процессе наблюдения за выборами. Достаточно много профсоюзных активистов принимают участие в выборах качестве наблюдателей. По моим данным, практически в каждой первичной профсоюзной организации есть профсоюзный активист, который является наблюдателем на выборах. Профсоюзы всегда выступали за прозрачность выборного процесса, поэтому наличие большого количества наблюдателей – членов профсоюза помогает в достижении этой цели», - сказал Игорь Иванов.

По мнению председателя Псковского облсовпрофа, институт наблюдения за выборами на сегодняшний день играет очень важную роль, и он уже стал неотъемлемым элементом избирательного процесса. «Особенную важность, на мой взгляд, он приобрел в наше непростое время, когда в процесс выборов вовлечены различные политические силы и любые отклонения от процедуры проведения выборного процесса могут стать источником для дестабилизации обстановки», - отметил он.

В Псковской области, продолжил Игорь Иванов, данный институт развивается очень динамично: проводятся различного рода обучающие мероприятия для желающих стать наблюдателями. Для этой цели работает штаб общественного наблюдения. Большую роль, подчеркнул он, здесь выполняет Общественная палата Псковской области.

Также Игорь Иванов поделился своими представлениями о портрете наблюдателя на выборах.

«Говоря о портрете наблюдателя применительно к его возрасту, на мой взгляд, это не обязательно молодой человек. Наблюдатель – это в первую очередь неравнодушный человек, который готов потратить свои силы и время для участия в процессе наблюдения. Это должен быть внимательный человек, имеющий достаточное представление о том, как должен быть организован выборный процесс на избирательном участке. Это должен быть идейный человек, поскольку далеко не всегда этот труд является оплачиваемым», - заметил глава Псковского облсовпрофа.

Он напомнил, что общественные наблюдатели проходят двух- трехнедельное обучение.

«Я думаю, что данного срока обучения вполне хватает, однако, все зависит, конечно, от конкретного человека и от его желания получать данные знания. Две-три недели – это теоретический этап обучения. И если человек успешно его освоил, то в дальнейшем, на практике, он не только закрепит, но и приумножит полученные знания», - пояснил Игорь Иванов.