Николай Козловский назвал главную задачу руководства Великих Лук

Сохранение социально-экономической стабильности, планомерное развитие всех сфер городского хозяйства, повышение качества и уровня жизни людей — главные задачи руководства Великих Лук. Об этом в ходе отчета о своей деятельности за 2022 год сообщил глава Великих Лук Николай Козловский на сессии городской Думы 14 июля.
Фото: Великолукская городская Дума
«Сегодня главная задача руководства Великих Лук состоит в том, чтобы продолжить ранее взятый курс на сохранение в городе социально-экономической стабильности, обеспечение планомерного развития всех сфер городского хозяйства, повышение качества и уровня жизни людей», - сказал Николай Козловский.
По его мнению, для выполнения этой задачи у руководства Великих Лук есть все возможности:
«Уверен, что с такой прочной основой и опорой нам по плечу выполнение всех намеченных проектов и планов», - заключил глава города.