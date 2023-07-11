Политика

Николай Козловский назвал главную задачу руководства Великих Лук

Сохранение социально-экономической стабильности, планомерное развитие всех сфер городского хозяйства, повышение качества и уровня жизни людей — главные задачи руководства Великих Лук. Об этом в ходе отчета о своей деятельности за 2022 год сообщил глава Великих Лук Николай Козловский на сессии городской Думы 14 июля.

Фото: Великолукская городская Дума

«Сегодня главная задача руководства Великих Лук состоит в том, чтобы продолжить ранее взятый курс на сохранение в городе социально-экономической стабильности, обеспечение планомерного развития всех сфер городского хозяйства, повышение качества и уровня жизни людей», - сказал Николай Козловский.

По его мнению, для выполнения этой задачи у руководства Великих Лук есть все возможности:

сплоченность общества и преданность интересам города и страны,

стремление внести вклад в создание комфортных условий для проживания на территории Великих Лук,

конструктивное взаимодействие с правительством Псковской области и губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

«Уверен, что с такой прочной основой и опорой нам по плечу выполнение всех намеченных проектов и планов», - заключил глава города.