Политика

Человек и Почетный гражданин

Ушёл из жизни первый председатель областного Собрания депутатов, единственный обладатель звания «Почетный гражданин Псковской области» Юрий Анисимович Шматов.

Не стало поистине уникального политика, который, с одной стороны, был советским человеком, прошел в годы СССР, как тогда было принято говорить, трудовой путь от... и до... - от токаря машинно-тракторной станции до председателя Стругокрасненского исполкома и Совета народных депутатов. С другой стороны, в конце 1980-х - начале 1990-х Юрий Шматов воспринял новое время, оказался способен соответствовать актуальным вызовам и задачам. В переломный момент отечественной истории он был заместителем главы администрации Псковской области, а затем из-за принципиальных разногласий с Владиславом Тумановым ушел - и был избран первым председателем Псковского областного Собрания депутатов. Также избирался членом Совета Федерации.

Как сегодня говорят в региональном парламенте, тому, самому первому, созыву депутатов - по сути первопроходцам в непростое время перемен приходилось с нуля закладывать основы работы законодательного органа региона. В тот переломный период Юрий Шматов сумел сохранить самостоятельность, отстаивал свою позицию, при этом был в рабочем контакте с представителями всех основных политических сил и, в хорошем смысле слова, лавировал между ними. Когда было надо - проявлял жесткость и принципиальность, как это было в отношениях с губернатором Евгением Михайловым и членами его команды. Однако был готов и к другому формату взаимоотношений - Юрий Анисимович многие годы находился над схваткой в областном Собрании, которое в то время соответствовало определению «полицентричное», в нем было много различных групп, центров влияния и ярких внефракционных политиков. Юрию Шматову удавалось договариваться со всеми и, образно говоря, приводить всех к единому знаменателю, с одной стороны, гасить конфликты, с другой, не позволять исполнительной власти диктовать свою волю региональному парламенту. Как следствие, политик, не принадлежавший ни к одной партии и группе, пользовался уважением всех. И все с ним считались.

Когда в начале 2000-х оппонентами председателя регионального парламента была предпринята попытка сместить его с должности, многие депутаты - представители различных политических объединений выступили в поддержку спикера и пошли против жесткой позиции команды действующего губернатора Михайлова. Напомню, что формальным поводом к отстранению Шматова стало его критическое по отношению к «Единой России» заявление в СМИ, однако истинные причины, разумеется, были глубже. Впрочем, и после этого Шматов вернулся в Собрание, отработал еще целый созыв, а затем многие годы оставался помощником и советником руководителей областного Собрания депутатов Бориса Полозова и Александра Котова - «мудрым другом и наставником, товарищем, который долгие годы был рядом», так сегодня вспоминают о нем коллеги.

Юрий Анисимович воспитал целую плеяду региональных политиков, среди которых нынешний председатель Собрания Александр Котов, экс-первый заместитель губернатора Псковской области, директор «Псковских тепловых сетей» Игорь Максимов, глава Струго-Красненского района Александр Волков и другие управленцы, каждый из которых считал Юрия Шматова учителем и наставником. Вклад политика в развитие и всей области, и ставшего для него родным Струго-Красненского района огромен. Благодаря ему в Стругах была построена районная больница, появился храм Георгия Победоносца (в котором Юрия Анисимовича 20 июля и будут отпевать), его возведению он отдал много сил.

Сегодня многие вспоминают Юрия Шматова, его добрые дела и, не побоюсь этого слова, подвиги - а именно вызволение пленных российских солдат в годы Первой чеченской войны в 1990-е, когда Юрий Шматов проявлял отнюдь не показное мужество, ездил в зону боевых действий, встречался с полевыми командирами - и всё ради того, чтобы вернуть из плена наших ребят.

Несмотря на то, что вся жизнь Юрия Шматова прошла в народном хозяйстве и органах власти, он был творческим человеком и разноплановой личностью. Например, в 1990-е Юрий Анисимович вел на областном телевидении собственную авторскую программу «Переправа» о Псковской области и земляках, написал очень содержательную книгу воспоминаний «О времени и о себе», имел многие другие таланты и способности.

До последних дней Юрий Шматов отстаивал сохранение понятия «Народный депутат», неоднократно напоминал, что депутат должен быть не только законотворцем, но в первую очередь - радетелем, лоббистом, защитником интересов избирателей - человеком, который стоит за людей, за их местную жизнь.

К великому сожалению, личностей такого масштаба, готовых отстаивать свою самостоятельность и собственную позицию, становится всё меньше. Увы, когда в политике всё больше конъюнктурного и зависимого, всё больше постановочных действий и симулякров, сильные и яркие деятели появляются нечасто. А столпы, к великому сожалению, уходят, оставляя о себе память у тысяч людей - причем, придерживающихся порой совершенно разных взглядов и убеждений. Вот и о Юрии Шматове сегодня по-доброму вспоминают представители самых разных политических сил и течений, от яблочников и коммунистов до единороссов. И это не удивительно: Юрий Шматов был единственным Почетным гражданином Псковской области.

Псковская Лента Новостей и медиахолдинг «Гражданская пресса» выражают искренние соболезнования родным и близким Юрия Анисимовича Шматова. Память об этом человеке сохранится в наших сердцах.

Александр Савенко