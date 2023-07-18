Политика

Наталья Федорова предоставила документы на участие в выборах главы Псковского района

Политическая партия «Единая Россия» представила кандидата на выборы главы Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Территориальной избирательной комиссии Псковского района.

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Действующая глава муниципалитета Наталья Федорова подала документы для участия в выборах главы Псковского района сегодня, 18 июля.

Процесс выдвижения кандидатов начался 21 июня и продлится до 20 июля, документы для регистрации кандидаты должны представить не позднее 18:00 31 июля.

Ранее документы на участие в выборах главы Псковского района подали три кандидата.

Смотрите также Ещё два кандидата предоставили документы на участие в выборах главы Псковского района