Политика

Ещё два кандидата предоставили документы на участие в выборах главы Псковского района

Два кандидата предоставили необходимые документы на участие в выборах главы Псковского района сегодня, 13 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Территориальной избирательной комиссии Псковского района.

Фото: ТИК Псковского района

От регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» документы предоставил Николай Тарасов. От регионального отделения партии «ЛДПР» – депутат Псковского районного собрания, казак Валерий Колтаков.

Процесс выдвижения кандидатов начался 21 июня и продлится до 20 июля, документы для регистрации кандидаты должны представить не позднее 18:00 31 июля.

Ранее документы на участие в выборах подал председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов.

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Напомним, выборы главы Псковского района пройдут в сентябре 2023 года.