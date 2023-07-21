Политика

Рабочая группа обсудила подготовку Псковской области к осенней выборной кампании

Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин в пятницу, 21 июля, провел заседание рабочей группы по подготовке к проведению избирательных кампаний по выборам Губернатора региона и в органы местного самоуправления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

С основным докладом выступил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов. Он сообщил, что на выборы губернатора Псковской области выдвинулись пять кандидатов, четверо уже представили полный пакет документов.

На выборы главы Псковского района заявились 8 человек, идет проверка представленных документов. По выборам в Собрания депутатов муниципальных округов замещается 125 мандатов — по единому списку выдвинуто 263 кандидата, по одномандатным округам — 114.

По дополнительным выборам в собрания депутатов Куньинского и Пушкиногорского районов заявлено по 4 кандидата.

«По итогам проверки документов количество кандидатов может измениться», — отметил Игорь Сопов.

Участники заседания обсудили вопросы приведения в порядок ряда помещений участковых избирательных комиссий, обеспечение бесперебойного электроснабжения участков, организации голосования в труднодоступных населенных пунктах, создания рабочих групп в муниципалитетах региона.

«Благодарю всех за оперативное взаимодействие по рабочим вопросам. Это тот формат работы, который позволяет добиться максимального результата», — подытожил обсуждение Александр Серавин.

С24 июля по 4 сентября в Псковской области будет проводиться регистрация в системе дистанционного электронного голосования. Для этого нужно быть гражданином РФ с постоянной регистрацией в регионе, а также иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Подробно о процедуре регистрации можно узнать на информационном портале Избирательной комиссии Псковской области. Голосование пройдет на портале дистанционного голосования с 8 по 10 сентября.