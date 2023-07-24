Кандидаты в губернаторы Псковской области от оппозиции получили удостоверения

Кандидаты от оппозиции, участвующие в выборах губернатора Псковской области, получили удостоверения кандидатов в Избирательной комиссии Псковской области сегодня, 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома.
Фото здесь и далее: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области
Ранее облизбирком зарегистрировал следующих кандидатов:
Сегодня, 26 июля, удостоверения вручили кандидатам от оппозиции. Действующий глава региона - представитель партии «Единая Россия» Михаил Ведерников - получит удостоверение завтра.
Напомним, ранее на участие в избирательной кампании выдвинулось 5 кандидатов. В ходе круглого стола на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) глава регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев заявил о снятии кандидата в губернаторы Псковской области от партии «Родина» Юрия Шокурова.
Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.