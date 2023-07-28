Политика

Срок подачи документов для регистрации кандидатов на выборы истекает в Псковской области

Срок подачи документов для регистрации кандидатов и списков кандидатов в Псковской области завершится сегодня, 31 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

«Принятие решения о регистрации или об отказе в регистрации кандидата, единого списка кандидатов осуществляется в течение 10 дней со дня приема документов», – напомнили в избирательной комиссии.

Облизбирком и территориальные избирательные комиссии будут вести приём документов сегодня до 18:00.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

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Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.