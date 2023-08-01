«Гонки по вертикали»: выборные хроники, электоральный киллер и «лишние люди». ВИДЕО

Музейное кафе «Блинная» в Изборске закроют до 7 августа

Пскович хотел помочь знакомому и стал жертвой мошенников

Серость и скука или стиль: нужен ли дизайн-код на всей территории Псковской области?

Спортивный фестиваль Garage Fest пройдет в Петербурге при поддержке ВТБ

Следователи просят арестовать маньяка из Челябинска и его мать

Рекорд России по объему сваренной ухи готовятся побить в Гдовском районе

Глава псковского отделения Союза женщин России про ДЭГ: Это выгодно и удобно

Сериал про Минина и Пожарского будут снимать в Пскове 4 августа

Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 1 августа

Оборудования для занятий по гражданской обороне нет в большинстве псковских школ

Сбер: Бизнес в СЗФО чаще всего открывают в сфере образования и рекламы