Россияне подали уже более 400 тысяч заявлений на участие в ДЭГ

Свыше 400 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали россияне через портал Госуслуг. Об этом говорится в Telegram-канале Минцифры РФ.
Больше всего заявлений на участие в ДЭГ было подано жителями Московской области, Алтайского края, Псковской, Воронежской и Нижегородская областей. В министерстве напомнили, что дистанционное голосование будет доступно в 25 регионах, а 18 из них используют эту систему впервые. Проголосовать онлайн можно на довыборах депутатов Госдумы, глав субъектов, региональных парламентов и органов местного самоуправления
Чтобы принять участие в дистанционном голосовании, нужно подать заявление на Госуслугах, также его можно отозвать. Прием заявлений продлится до 4 сентября 23:59 мск.
В министерстве напомнили, что для тех, кто в день голосования будет далеко от дома, на Госуслугах работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки, но в пределах избирательного округа. «С помощью сервиса можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных кампаниях», - заключили в министерстве.