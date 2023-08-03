Политика

Россияне подали уже более 400 тысяч заявлений на участие в ДЭГ

Свыше 400 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали россияне через портал Госуслуг. Об этом говорится в Telegram-канале Минцифры РФ.

«Единый день голосования пройдет 10 сентября. В нем можно принять участие онлайн - с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), подав заявление на Госуслугах. Этой возможностью воспользовались уже более 400 тысяч человек», - рассказали в министерстве.

Больше всего заявлений на участие в ДЭГ было подано жителями Московской области, Алтайского края, Псковской, Воронежской и Нижегородская областей. В министерстве напомнили, что дистанционное голосование будет доступно в 25 регионах, а 18 из них используют эту систему впервые. Проголосовать онлайн можно на довыборах депутатов Госдумы, глав субъектов, региональных парламентов и органов местного самоуправления

Чтобы принять участие в дистанционном голосовании, нужно подать заявление на Госуслугах, также его можно отозвать. Прием заявлений продлится до 4 сентября 23:59 мск.

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В министерстве напомнили, что для тех, кто в день голосования будет далеко от дома, на Госуслугах работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки, но в пределах избирательного округа. «С помощью сервиса можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных кампаниях», - заключили в министерстве.