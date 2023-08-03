Политика

Семь списков кандидатов на выборы заверены в Опочецком районе

Семь единых списков кандидатов на выборы от политических партий по единому избирательному округу заверены в Опочецком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

На выборах депутатов Собрания депутатов Опочецкого муниципального округа первого созыва заверены списки от политических партий:

«Единая Россия»;

«Партия роста»;

ЛДПР;

«Яблоко»;

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;

КПРФ;

«Новые Люди».

Выдвинуто 12 кандидатов по одномандатным избирательным округам №№ 1-5, из них:

от партии Единая Россия — 5;

от КПРФ — 3;

от ЛДПР — 3;

от партии «Яблоко» — 1.

По количественному составу выдвинуто кандидатов по одномандатным избирательным округам:

округ № 1— 2 кандидата;

округа №№ 3,4, 5 — 3 кандидата;

округ № 2 — 1 кандидат.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.