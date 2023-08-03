Политика

Список кандидатов на выборы от «Яблока» отказались заверять в Невельском районе

Единый список кандидатов на выборы от Псковского регионального отделения партии «Яблоко» отказались заверять в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в регионально отделении.

Территориальная избирательная комиссия Невельского района 22 июля отказала в заверении единого списка партии, не признав правомерным исключение из списка решением Бюро регионального отделения кандидата, не успевшего подготовить документы.

Невельский районный суд отказал партии в оспаривании постановления ТИК.

В псковском «Яблоке» считают, что это неправовое судебное решение. Его собираются обжаловать в Псковском областном суде.

Добавим, единые списки кандидатов от «Яблока» зарегистрированы в семи районах Псковской области.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

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Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.