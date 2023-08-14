Политика

«Гонки по вертикали»: «Госсовет 2.0», потери на выборах и ПЛН в топ-50 русскоязычных СМИ

Здравствуйте! В эфире радио «ПЛН FM» программа «Гонки по вертикали». В студии автор, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

Будем обсуждать самые интересные и важные события региональной политики, поговорим о предвыборной гонке и несколько больше внимания чем обычно уделим рейтингам - их на неделе опубликовано немало, есть среди них весьма интересные.

Центральные темы выпуска.

Авторитетный политологический центр «Минченко консалтинг» менее чем за месяц до сентябрьских выборов представил рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0». Смотрим, где там псковский губернатор Михаил Ведерников, в какой он группе - зеленой, желтой или красной, и как эксперты оценивают его кампанию.

Ноздря в ноздрю. Показатели КПРФ и ЛДПР практически сравнялись в рейтинге поддержки россиянами партий по версии ВЦИОМ. Нам эта тема интересна еще и в свете интриги на губернаторских выборах в Псковской области, где «либерал-демократ» Антон Минаков пытается обойти коммуниста Петра Алексеенко и застолбить за ЛДПР статус партии номер два.

«Снимите это немедленно!». На муниципальных выборах в Псковской области начали по суду снимать списки псковского «Яблока».

Кому доверяют читатели? Псковская Лента Новостей стала лидером в составленном «Медиалогией» традиционном рейтинге цитируемости региональных СМИ и вошла в федеральный ТОП-50 русскоязычных медиаресурсов.

Об этом и многом другом будем говорить в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

По традиции стартуем с темы губернаторских выборов, которые иногда называют главным политическим событием года. До них остается, считай, три недели. Это уже финишная прямая - наступает самый заметный для избирателя этап с агитацией на улицах и почтовых ящиках, дебатами кандидатов, рейтингами - и тут отмечаем публикацию результатов исследования политологического центра «Минченко консалтинг». Называется доклад «Госсовет 2.0.» - это уже 14-й по счету рейтинг устойчивости российских губернаторов. Опубликован перед выборами - твердую «политическую устойчивость» демонстрируют главы 13 из 22 регионов, где осенью изберут губернаторов (не считая новых субъектов РФ).

В числе этих фаворитов из зеленой группы и псковский губернатор Михаил Ведерников, он, как следует из доклада, остается «в зоне высокой политической устойчивости».

В целом, как отмечают авторы доклада, на руку действующим руководителям играют сохраняющаяся экономическая стабильность и расширившиеся благодаря дистанционному и многодневному голосованию возможности мобилизации лояльного электората - это характерно для всех губернаторов, которые вошли в зеленую группу.

- Огласите весь список, пожалуйста (фильм «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»)

Лидируют там мэр столицы Собянин и глава Подмосковья Воробьев, вровень с Ведерниковым - самарский губернатор Азаров - они кстати соседствовали в тройке лидеров и в недавно опубликованном электоральном рейтинге губернаторов, который представляли в Институте социального маркетинга. Напомню, электоральный рейтинг Михаила Ведерникова, по данным политологов, составляет более 85 процентов. Что касается избирательной кампании псковского губернатора, то экспертами Минченко консалтинг она отнесена к категории «Умеренно активные кампании».

Отмечается, что «кампания Михаила Ведерникова в Псковской области опирается на аудит достижений за последние 5 лет... Проведение молодежного форума “Истоки”, как способ укрепления коммуникации с РПЦ и АП (визит Сергея Кириенко на форум)...

С электоральной точки зрения кампания носит скорее референдумный характер. Одна из ведущих оппозиционных сил региона - партия «Яблоко» отказалась от участия в губернаторских выборах. Однако динамики губернаторской кампании добавляют муниципальные выборы в ряде районов области, где активность оппозиции достаточно высока».

И тут надо пояснить, что писалось это, в том числе про муниципальные кампании, еще до того как списки «Яблока» по суду сняли в муниципалитетах - в частности, в Опочецком и Новоржевском районах. Ранее единый список кандидатов-яблочников отказались заверять в Невельском районе. Не исключаю, что процесс продолжится - недавно руководитель реготделения Партии роста Игорь Романов напомнил о своем амплуа электорального киллера и давней «любви» (в кавычках, разумеется) к яблочникам.

- Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу («Мимино»)

Снимают «яблочные» списки на основе формальных нарушений, заявителем выступает «ростовик», впрочем, возможно тут появление и других заявителей. Однако мы знаем и про «любовь» к псковскому «Яблоку», которую питают в политическом блоке регионального правительства. Так что, перефразируя известное «если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно», скажу так: если звезды тушат - значит - это тоже кому-то необходимо.

Напомню, что Романов ранее поставил под сомнение законность выдвижения всего списка псковского «Яблока» на муниципальных выборах - на том основании, что региональная партийная конференция была проведена 16 июля, а утвердивший списки новый руководитель организации Артур Гайдук официально стал председателем регионального отделения только 18-го. Поэтому Романов считает списки недействительными, в «Яблоке» с этим не согласны. Что касается уже принятых в суде решений о снятии списков кандидатов на выборах в районах, то в партии их собираются обжаловать.

Что касается других участников губернаторской кампании, то, как отмечают обозреватели, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков повышает градус активности, а коммунисты во главе с первым секретарем обкома Петром Алексеенко вялы. Как отмечает в своем свежем обзоре комментатор ПЛН Господин Рейтингомер, единственное - проехались по нескольким районам и помыли памятник Ленину в Пустошке. Как писал Владимир Маяковский, я себя под Лениным чищу, ну а тут наоборот - чистили Ленина над собой, стоя на лесенке, делали это под фотокамеры, потом разместили в сети. Только вот какое это имеет отношение к волнующим людей вопросам - абсолютно непонятно. Электоральным массам до этого, думаю, нет никакого дела.

- До лампочки! (фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»)

К сказанному о коммунистах и «либерал-демократах» добавлю, что по опубликованным на прошлой неделе данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, рейтинги этих двух партий сейчас практически равные - в районе 9 процентов. Ну а что там будет в сентябре, как говорится, вскрытие урн покажет.

Кстати, многие наблюдатели отмечают слабое использование оппозицией действующих региональных СМИ. Если губернатор в них традиционно представлен благодаря своей работе на посту главы области, то вот представители области, увы, дают очень мало информационных поводов и слабо представлены в медиа, а зря. Кстати, эта тема обсуждалось на круглом столе с участием представителей псковских СМИ в эфире «ПЛН FM» на прошлой неделе.

А сильные медиа в регионе есть, что подтверждают и данные исследований федеральных экспертов. Так, Псковская Лента Новостей вновь стала самым цитируемым СМИ в Псковской области, свежий рейтинг опубликовала компания «Медиалогия». ПЛН заняла первое место с индексом цитируемости 19,93, показатели других СМИ меньше в разы - где в 2,5 раза, а где и в двадцать. Кроме того, в топ-10 самых цитируемых СМИ вошли «ПЛН FM» и издание «МК в Пскове». И еще о приятном. Псковская Лента Новостей вошла в топ-50 русскоязычных медиаресурсов. Рейтинг опубликовала компания Brand Analytics. У ПЛН - 49 место, а возглавляют список ведущие федеральные СМИ - такие как РИА Новости, Лента.ру, ТАСС, «Московский комсомолец» и другие.

Таким образом, высокие позиции ПЛН в очередной раз подтверждены федеральными экспертами и объективными показателями, с чем я и поздравляю наших читателей, партнеров и авторов ПЛН. Оставайтесь с нами. Читайте нас на сайте, в соцсетях и телеграм-канале, смотрите ПЛН-ТВ, слушайте ПЛН FM. У нас тут много интересного происходит - уже завтра за круглым столом в прямом эфире соберутся представители региональных отделений ведущих партий - будем говорить о выборах на финишной прямой. Не пропустите - начнем в среду, 16 августа, в час дня.

И, разумеется, мы продолжаем следить за стартовавшим конкурсом по замещению должности сити-менеджера в Великих Луках.

По данным ПЛН, заявились два кандидата - действующий глава администрации Андрей Беляев и претендент, которого местные обозреватели относят к числу спойлеров. Напомню, что в этом году над господином Беляевым сгущались тучи - деятельность администрации была публично раскритикована губернатором и в город на помощь местным управленцам были отправлены специалисты областного правительства. Однако затем, по итогам проведенной «работы над ошибками», сити-менеджер был «реабилитирован» - и вот теперь участвует в конкурсе. И тут следует понимать, что в отличие от Пскова, где глава города - один, в Великих Луках сити-менеджер - это по сути «слуга двух господ». С одной стороны, команда главы города Николая Козловского, с другой - региональное руководство во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Судя по выходу Беляева на конкурс и составу участников этой процедуры его кандидатура поддержана и в Пскове, и в Великих Луках.

Смотрите также Два кандидата принимают участие в конкурсе на пост главы администрации Великих Лук

На этом на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.