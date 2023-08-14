«Гонки по вертикали»: «Госсовет 2.0», потери на выборах и ПЛН в топ-50 русскоязычных СМИ

Здравствуйте! В эфире радио «ПЛН FM» программа «Гонки по вертикали». В студии автор, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.
Будем обсуждать самые интересные и важные события региональной политики, поговорим о предвыборной гонке и несколько больше внимания чем обычно уделим рейтингам - их на неделе опубликовано немало, есть среди них весьма интересные.
Центральные темы выпуска.
Об этом и многом другом будем говорить в программе «Гонки по вертикали». Поехали!
По традиции стартуем с темы губернаторских выборов, которые иногда называют главным политическим событием года. До них остается, считай, три недели. Это уже финишная прямая - наступает самый заметный для избирателя этап с агитацией на улицах и почтовых ящиках, дебатами кандидатов, рейтингами - и тут отмечаем публикацию результатов исследования политологического центра «Минченко консалтинг». Называется доклад «Госсовет 2.0.» - это уже 14-й по счету рейтинг устойчивости российских губернаторов. Опубликован перед выборами - твердую «политическую устойчивость» демонстрируют главы 13 из 22 регионов, где осенью изберут губернаторов (не считая новых субъектов РФ).
В числе этих фаворитов из зеленой группы и псковский губернатор Михаил Ведерников, он, как следует из доклада, остается «в зоне высокой политической устойчивости».
В целом, как отмечают авторы доклада, на руку действующим руководителям играют сохраняющаяся экономическая стабильность и расширившиеся благодаря дистанционному и многодневному голосованию возможности мобилизации лояльного электората - это характерно для всех губернаторов, которые вошли в зеленую группу.
- Огласите весь список, пожалуйста (фильм «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»)
Лидируют там мэр столицы Собянин и глава Подмосковья Воробьев, вровень с Ведерниковым - самарский губернатор Азаров - они кстати соседствовали в тройке лидеров и в недавно опубликованном электоральном рейтинге губернаторов, который представляли в Институте социального маркетинга. Напомню, электоральный рейтинг Михаила Ведерникова, по данным политологов, составляет более 85 процентов. Что касается избирательной кампании псковского губернатора, то экспертами Минченко консалтинг она отнесена к категории «Умеренно активные кампании».
Отмечается, что «кампания Михаила Ведерникова в Псковской области опирается на аудит достижений за последние 5 лет... Проведение молодежного форума “Истоки”, как способ укрепления коммуникации с РПЦ и АП (визит Сергея Кириенко на форум)...
С электоральной точки зрения кампания носит скорее референдумный характер. Одна из ведущих оппозиционных сил региона - партия «Яблоко» отказалась от участия в губернаторских выборах. Однако динамики губернаторской кампании добавляют муниципальные выборы в ряде районов области, где активность оппозиции достаточно высока».
И тут надо пояснить, что писалось это, в том числе про муниципальные кампании, еще до того как списки «Яблока» по суду сняли в муниципалитетах - в частности, в Опочецком и Новоржевском районах. Ранее единый список кандидатов-яблочников отказались заверять в Невельском районе. Не исключаю, что процесс продолжится - недавно руководитель реготделения Партии роста Игорь Романов напомнил о своем амплуа электорального киллера и давней «любви» (в кавычках, разумеется) к яблочникам.
- Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу («Мимино»)
Снимают «яблочные» списки на основе формальных нарушений, заявителем выступает «ростовик», впрочем, возможно тут появление и других заявителей. Однако мы знаем и про «любовь» к псковскому «Яблоку», которую питают в политическом блоке регионального правительства. Так что, перефразируя известное «если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно», скажу так: если звезды тушат - значит - это тоже кому-то необходимо.
Напомню, что Романов ранее поставил под сомнение законность выдвижения всего списка псковского «Яблока» на муниципальных выборах - на том основании, что региональная партийная конференция была проведена 16 июля, а утвердивший списки новый руководитель организации Артур Гайдук официально стал председателем регионального отделения только 18-го. Поэтому Романов считает списки недействительными, в «Яблоке» с этим не согласны. Что касается уже принятых в суде решений о снятии списков кандидатов на выборах в районах, то в партии их собираются обжаловать.
Что касается других участников губернаторской кампании, то, как отмечают обозреватели, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков повышает градус активности, а коммунисты во главе с первым секретарем обкома Петром Алексеенко вялы. Как отмечает в своем свежем обзоре комментатор ПЛН Господин Рейтингомер, единственное - проехались по нескольким районам и помыли памятник Ленину в Пустошке. Как писал Владимир Маяковский, я себя под Лениным чищу, ну а тут наоборот - чистили Ленина над собой, стоя на лесенке, делали это под фотокамеры, потом разместили в сети. Только вот какое это имеет отношение к волнующим людей вопросам - абсолютно непонятно. Электоральным массам до этого, думаю, нет никакого дела.
- До лампочки! (фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»)
К сказанному о коммунистах и «либерал-демократах» добавлю, что по опубликованным на прошлой неделе данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, рейтинги этих двух партий сейчас практически равные - в районе 9 процентов. Ну а что там будет в сентябре, как говорится, вскрытие урн покажет.
Кстати, многие наблюдатели отмечают слабое использование оппозицией действующих региональных СМИ. Если губернатор в них традиционно представлен благодаря своей работе на посту главы области, то вот представители области, увы, дают очень мало информационных поводов и слабо представлены в медиа, а зря. Кстати, эта тема обсуждалось на круглом столе с участием представителей псковских СМИ в эфире «ПЛН FM» на прошлой неделе.
А сильные медиа в регионе есть, что подтверждают и данные исследований федеральных экспертов. Так, Псковская Лента Новостей вновь стала самым цитируемым СМИ в Псковской области, свежий рейтинг опубликовала компания «Медиалогия». ПЛН заняла первое место с индексом цитируемости 19,93, показатели других СМИ меньше в разы - где в 2,5 раза, а где и в двадцать. Кроме того, в топ-10 самых цитируемых СМИ вошли «ПЛН FM» и издание «МК в Пскове». И еще о приятном. Псковская Лента Новостей вошла в топ-50 русскоязычных медиаресурсов. Рейтинг опубликовала компания Brand Analytics. У ПЛН - 49 место, а возглавляют список ведущие федеральные СМИ - такие как РИА Новости, Лента.ру, ТАСС, «Московский комсомолец» и другие.
Таким образом, высокие позиции ПЛН в очередной раз подтверждены федеральными экспертами и объективными показателями, с чем я и поздравляю наших читателей, партнеров и авторов ПЛН. Оставайтесь с нами. Читайте нас на сайте, в соцсетях и телеграм-канале, смотрите ПЛН-ТВ, слушайте ПЛН FM. У нас тут много интересного происходит - уже завтра за круглым столом в прямом эфире соберутся представители региональных отделений ведущих партий - будем говорить о выборах на финишной прямой. Не пропустите - начнем в среду, 16 августа, в час дня.
И, разумеется, мы продолжаем следить за стартовавшим конкурсом по замещению должности сити-менеджера в Великих Луках.
По данным ПЛН, заявились два кандидата - действующий глава администрации Андрей Беляев и претендент, которого местные обозреватели относят к числу спойлеров. Напомню, что в этом году над господином Беляевым сгущались тучи - деятельность администрации была публично раскритикована губернатором и в город на помощь местным управленцам были отправлены специалисты областного правительства. Однако затем, по итогам проведенной «работы над ошибками», сити-менеджер был «реабилитирован» - и вот теперь участвует в конкурсе. И тут следует понимать, что в отличие от Пскова, где глава города - один, в Великих Луках сити-менеджер - это по сути «слуга двух господ». С одной стороны, команда главы города Николая Козловского, с другой - региональное руководство во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Судя по выходу Беляева на конкурс и составу участников этой процедуры его кандидатура поддержана и в Пскове, и в Великих Луках.
На этом на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.