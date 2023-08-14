Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Интересные места отдыха в Псковской области
Кружки и секции в Пскове
Снова в школу. ЛОНГРИД
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
самое время для ремонта
Купе-кроссовер Geely Tugella
распродажа стройматериалов
Резиновое ассорти
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
«Истфакт» Псковские партизаны
Топ уютных летних террас Пскова
удмуртская ведьма
профсоюзы власть, работодатели
чем полезен нацпроект «Культура»
 
 
 
ещё Политика 14.08.2023 16:363 Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Новоржевском районе 15.08.2023 14:520 «Гонки по вертикали»: «Госсовет 2.0», потери на выборах и ПЛН в топ-50 русскоязычных СМИ 15.08.2023 14:211 Игорь Иванов: Избирательный процесс в Псковской области прозрачен 15.08.2023 12:111 Более 30 тысяч заявлений подали жители Псковской области на участие в ДЭГ 14.08.2023 20:381 Список партии «Яблоко» сняли с муниципальных выборов в Опочецком районе 14.08.2023 17:200 Рейтингомер: уголовка для главы, пойманные ошапурки и потоп после дождика в четверг
 
 
 
Самое популярное 11.08.2023 12:250 Хулиганы повредили десять автомобилей на Дальнем Завеличье. ФОТО, ВИДЕО 11.08.2023 12:415 Подъезд разгромили в доме на Дальнем Завеличье. ФОТО 14.08.2023 22:280 С погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 12.08.2023 10:313 Повредивших автомобили на Дальнем Завеличье хулиганов поймали полицейские 09.08.2023 07:350 Сильные ливни и грозы ожидаются в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Гонки по вертикали»: «Госсовет 2.0», потери на выборах и ПЛН в топ-50 русскоязычных СМИ

15.08.2023 14:52|ПсковКомментариев: 0

Здравствуйте! В эфире радио «ПЛН FM»  программа «Гонки по вертикали».  В студии автор, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

 

Будем обсуждать самые интересные и важные события региональной политики, поговорим о предвыборной гонке и несколько больше внимания чем обычно уделим рейтингам - их на неделе опубликовано немало, есть среди них весьма интересные. 

Центральные темы выпуска. 

Авторитетный политологический центр «Минченко консалтинг» менее чем за месяц до сентябрьских выборов представил рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0». Смотрим, где там псковский губернатор Михаил Ведерников, в какой он группе - зеленой, желтой или красной, и как эксперты оценивают его кампанию. 
Ноздря в ноздрю. Показатели КПРФ и ЛДПР практически сравнялись в рейтинге поддержки россиянами партий по версии ВЦИОМ. Нам эта тема интересна еще и в свете интриги на губернаторских выборах в Псковской области, где «либерал-демократ» Антон Минаков пытается обойти коммуниста Петра Алексеенко и застолбить за ЛДПР статус партии номер два. 
«Снимите это немедленно!». На муниципальных выборах в Псковской области начали по суду снимать списки псковского «Яблока».
Кому доверяют читатели? Псковская Лента Новостей стала лидером в составленном «Медиалогией» традиционном рейтинге цитируемости региональных СМИ и вошла в федеральный ТОП-50 русскоязычных медиаресурсов.  

Об этом и многом другом будем говорить в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

По традиции стартуем с темы губернаторских выборов, которые иногда называют главным политическим событием года. До них остается, считай, три недели. Это уже финишная прямая - наступает самый заметный для избирателя этап с агитацией на улицах и почтовых ящиках, дебатами кандидатов, рейтингами - и тут отмечаем публикацию результатов исследования политологического центра «Минченко консалтинг». Называется доклад «Госсовет 2.0.» - это уже 14-й по счету рейтинг устойчивости российских губернаторов. Опубликован перед выборами - твердую «политическую устойчивость» демонстрируют главы 13 из 22 регионов, где осенью изберут губернаторов (не считая новых субъектов РФ).

В числе этих фаворитов из зеленой группы и псковский губернатор Михаил Ведерников, он, как следует из доклада, остается «в зоне высокой политической устойчивости». 

В целом, как отмечают авторы доклада, на руку действующим руководителям играют сохраняющаяся экономическая стабильность и расширившиеся благодаря дистанционному и многодневному голосованию возможности мобилизации лояльного электората - это характерно для всех губернаторов, которые вошли в зеленую группу. 

- Огласите весь список, пожалуйста (фильм «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»)

Лидируют там мэр столицы Собянин и глава Подмосковья Воробьев, вровень с Ведерниковым - самарский губернатор Азаров - они кстати соседствовали в тройке лидеров и в недавно опубликованном  электоральном рейтинге губернаторов, который представляли в Институте социального маркетинга. Напомню, электоральный рейтинг Михаила Ведерникова, по данным политологов, составляет более 85 процентов. Что касается избирательной кампании псковского губернатора, то экспертами Минченко консалтинг она отнесена к категории «Умеренно активные кампании». 

Отмечается, что «кампания Михаила Ведерникова в Псковской области опирается на аудит достижений за последние 5 лет... Проведение молодежного форума “Истоки”, как способ укрепления коммуникации с РПЦ и АП (визит Сергея Кириенко на форум)...

С электоральной точки зрения кампания носит скорее референдумный характер. Одна из ведущих оппозиционных сил региона - партия «Яблоко» отказалась от участия в губернаторских выборах. Однако динамики губернаторской кампании добавляют муниципальные выборы в ряде районов области, где активность оппозиции достаточно высока».

И тут надо пояснить, что писалось это, в том числе про муниципальные кампании, еще до того как списки «Яблока» по суду сняли в муниципалитетах - в частности, в Опочецком и Новоржевском районах. Ранее единый список кандидатов-яблочников отказались заверять в Невельском районе. Не исключаю, что процесс продолжится - недавно руководитель реготделения Партии роста Игорь Романов напомнил о своем амплуа электорального киллера и давней «любви» (в кавычках, разумеется) к яблочникам.

- Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу («Мимино»)

Снимают «яблочные» списки на основе формальных нарушений, заявителем выступает «ростовик», впрочем, возможно тут появление и других заявителей. Однако мы знаем и про «любовь» к псковскому «Яблоку», которую питают в политическом блоке регионального правительства. Так что, перефразируя известное «если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно», скажу так: если звезды тушат - значит - это тоже кому-то необходимо. 

Напомню, что Романов ранее поставил под сомнение законность выдвижения всего списка псковского «Яблока» на муниципальных выборах - на том основании, что региональная партийная конференция была проведена 16 июля, а утвердивший списки новый руководитель организации Артур Гайдук официально стал председателем регионального отделения только 18-го. Поэтому Романов считает списки недействительными, в «Яблоке» с этим не согласны. Что касается уже принятых в суде решений о снятии списков кандидатов на выборах в районах, то в партии их собираются обжаловать.

Что касается других участников губернаторской кампании, то, как отмечают обозреватели, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков повышает градус активности, а коммунисты во главе с первым секретарем обкома Петром Алексеенко вялы. Как отмечает в своем свежем обзоре комментатор ПЛН Господин Рейтингомер, единственное - проехались по нескольким районам и помыли памятник Ленину в Пустошке. Как писал Владимир Маяковский, я себя под Лениным чищу, ну а тут наоборот - чистили Ленина над собой, стоя на лесенке, делали это под фотокамеры, потом разместили в сети. Только вот какое это имеет отношение к волнующим людей вопросам - абсолютно непонятно. Электоральным массам до этого, думаю, нет никакого дела. 

- До лампочки! (фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»)

К сказанному о коммунистах и «либерал-демократах» добавлю, что по опубликованным на прошлой неделе данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, рейтинги этих двух партий сейчас практически равные - в районе 9 процентов. Ну а что там будет в сентябре, как говорится, вскрытие урн покажет.

Кстати, многие наблюдатели отмечают слабое использование оппозицией действующих региональных СМИ. Если губернатор в них традиционно представлен благодаря своей работе на посту главы области, то вот представители области, увы, дают очень мало информационных поводов и слабо представлены в медиа, а зря. Кстати, эта тема обсуждалось на круглом столе с участием представителей псковских СМИ в эфире «ПЛН FM» на прошлой неделе.

А сильные медиа в регионе есть, что подтверждают и данные исследований федеральных экспертов. Так, Псковская Лента Новостей вновь стала самым цитируемым СМИ в Псковской области, свежий рейтинг опубликовала компания «Медиалогия». ПЛН заняла первое место с индексом цитируемости 19,93, показатели других СМИ меньше в разы - где в 2,5 раза, а где и в двадцать.  Кроме того, в топ-10 самых цитируемых СМИ вошли «ПЛН FM» и издание «МК в Пскове». И еще о приятном. Псковская Лента Новостей вошла в топ-50 русскоязычных медиаресурсов. Рейтинг опубликовала компания Brand Analytics. У ПЛН - 49 место, а возглавляют список ведущие федеральные СМИ - такие как РИА Новости, Лента.ру, ТАСС, «Московский комсомолец» и другие.

Таким образом, высокие позиции ПЛН в очередной раз подтверждены федеральными экспертами и объективными показателями, с чем я и поздравляю наших читателей, партнеров и авторов ПЛН. Оставайтесь с нами. Читайте нас на сайте, в соцсетях и телеграм-канале, смотрите ПЛН-ТВ, слушайте ПЛН FM. У нас тут много интересного происходит - уже завтра за круглым столом в прямом эфире соберутся представители региональных отделений ведущих партий - будем говорить о выборах на финишной прямой. Не пропустите - начнем в среду, 16 августа, в час дня. 

И, разумеется, мы продолжаем следить за стартовавшим конкурсом по замещению должности сити-менеджера в Великих Луках.

По данным ПЛН, заявились два кандидата - действующий глава администрации Андрей Беляев и претендент, которого местные обозреватели относят к числу спойлеров. Напомню, что в этом году над господином Беляевым сгущались тучи - деятельность администрации была публично раскритикована губернатором и в город на помощь местным управленцам были отправлены специалисты областного правительства. Однако затем, по итогам проведенной «работы над ошибками», сити-менеджер был «реабилитирован» - и вот теперь участвует в конкурсе. И тут следует понимать, что в отличие от Пскова, где глава города - один, в Великих Луках сити-менеджер - это по сути «слуга двух господ». С одной стороны, команда главы города Николая Козловского, с другой - региональное руководство во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Судя по выходу Беляева на конкурс и составу участников этой процедуры его кандидатура поддержана и в Пскове, и в Великих Луках.   

На этом на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ощутили ли вы на себе рост цен?
В опросе приняло участие 84 человека
15.08.2023, 15:320 Специалист Псковского музея-заповедника назвал праздник «Воевода Шуйский» семейным  15.08.2023, 15:280 Псковичи лишились своих денег, решив заработать на бирже 15.08.2023, 15:240 Мастер-класс по литью пуль проведут в Пскове 15.08.2023, 15:210 «Кузница»: Управляем ли мы управляющими компаниями? ВИДЕО
15.08.2023, 15:110 Чем удивит псковичей праздник «Воевода Шуйский», рассказала Светлана Мельникова 15.08.2023, 15:080 Игорь Иванов о партнерстве профсоюзов, власти и работодателей 15.08.2023, 14:580 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об историческом празднике «Воевода Шуйский» 15.08.2023, 14:571 В России вырос спрос на отечественные контактные линзы
15.08.2023, 14:520 «Гонки по вертикали»: «Госсовет 2.0», потери на выборах и ПЛН в топ-50 русскоязычных СМИ 15.08.2023, 14:480 Псковский театр драмы откроет фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге 15.08.2023, 14:420 Неизвестный испражнился на парковую скамейку под Псковом 15.08.2023, 14:380 Псковичка изрезала сына ножом и раскаялась в суде
15.08.2023, 14:211 Игорь Иванов: Избирательный процесс в Псковской области прозрачен 15.08.2023, 14:180 О нюансах по замене теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове рассказали в ПТС 15.08.2023, 14:040 Умер знаменитый артист цирка, известный как клоун Андрюша 15.08.2023, 13:581 Реорганизована администрация Стругокрасненского района
15.08.2023, 13:560 Более 50 нарушений управляющих компаний выявили в Псковской области за полгода 15.08.2023, 13:530 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о Годе укрепления и развития социального партнерства. ВИДЕО 15.08.2023, 13:420 Победитель конкурса «Золотой голос России» выступила в «Тригорском» 15.08.2023, 13:300 Владимир Кузь о сроках ремонтов дорог и проблемах местных подрядчиков
15.08.2023, 13:170 65-летний мужчина пропал в Пскове 15.08.2023, 13:100 Банки резко повышают ставки по сберегательным продуктам 15.08.2023, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Управляем ли мы управляющими компаниями? 15.08.2023, 13:040 Жара до +33 градусов ожидается в Псковской области 16 августа
15.08.2023, 12:560 Компании в Псковской области стали реже увольнять сотрудников 15.08.2023, 12:530 Петербургские депутаты предложили продлить срок выплаты детских пособий 15.08.2023, 12:350 Презентация археологических находок проходит в Пскове 15.08.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Sea Food в Пскове
15.08.2023, 12:244 Самый большой в Псковской области концертный зал продают за 20 миллионов рублей 15.08.2023, 12:210 Жителям Псковской области предлагают стать участниками великолукского фестиваля «Потешная флотилия» 15.08.2023, 12:170 Псковский спортсмен стал призером чемпионата России по гребному спорту 15.08.2023, 12:111 Более 30 тысяч заявлений подали жители Псковской области на участие в ДЭГ
15.08.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с председателем Псковского облсовпрофа 15.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 августа 15.08.2023, 12:000 Интерактивный квест «Археологическая песочница» пройдет в Изборске 15.08.2023, 11:531 Курс доллара поднялся выше 98 рублей 15 августа
15.08.2023, 11:420 Псковская велосипедистка стала лучшей на чемпионате России в парной гонке 15.08.2023, 11:390 «Кузница»: Управляем ли мы управляющими компаниями? 15.08.2023, 11:300 МегаФон зафиксировал рост мобильного трафика онлайн-кинотеатров на 16% 15.08.2023, 11:230 Туалеты у стен Кремля понапрасну возмутили псковичей
15.08.2023, 11:170 «Дело вкуса»: Sea Food в Пскове 15.08.2023, 11:150 Личность погибшего мужчины устанавливает полиция в Печорском районе 15.08.2023, 11:080 Псковский банк оштрафовали за использование искусственного интеллекта 15.08.2023, 10:570 Школьница из Пскова стала участницей телешоу «Кондитер. Дети» на «Пятнице!»
15.08.2023, 10:450 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о Годе укрепления и развития социального партнерства 15.08.2023, 10:342 Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу до 12% с 8,5% годовых 15.08.2023, 10:300 Связь как в городе: «Ростелеком» обеспечил мобильным Интернетом еще шесть псковских деревень 15.08.2023, 10:220 25-й выпуск проекта «Истфакт»: Псковские партизаны
15.08.2023, 10:180 Очевидцев тройного ДТП у деревни Щиглицы ищут пострадавшие 15.08.2023, 10:070 Псковская Лента Новостей вошла в топ-50 русскоязычных медиаресурсов 15.08.2023, 10:000 Магазин «Еврострой» в Пскове устроил распродажу из-за закрытия 15.08.2023, 09:550 Две квартиры сгорели в невельской деревне
15.08.2023, 09:400 Способы зарабатывать больше перечислили россияне 15.08.2023, 09:330 Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ в регионе во II квартале 2023 года 15.08.2023, 09:250 Три человека пострадали в результате ДТП в Палкинском районе 15.08.2023, 09:150 Россияне стали менее уязвимы к действиям мошенников
15.08.2023, 09:001 Зарплатные ожидания жителей Псковской области выросли почти на 4 тысячи рублей 15.08.2023, 08:450 Врач рассказала, может ли быть полезна шаурма 15.08.2023, 08:300 Выставка «Путь к свету» откроется в Печорах 15.08.2023, 08:100 Не использовать чистящие средства для мытья фруктов советует диетолог
15.08.2023, 07:540 Девелоперы вводят необычные акции для продажи новостроек 15.08.2023, 07:360 Деревья и кустарники высаживают в Псково-Печерском монастыре 15.08.2023, 07:181 Пилот с реальными цифровыми рублями стартует в России 15.08.2023, 07:000 День археолога отмечают 15 августа
14.08.2023, 23:060 Около 30 человек получили травмы в авариях в Псковской области за неделю 14.08.2023, 23:001 Лужи сладкого сиропа засыпали песком от пчел в Детском парке Пскова 14.08.2023, 22:320 Mitsubishi обгонял два грузовика по встречной обочине и спровоцировал ДТП в Псковском районе. ВИДЕО 14.08.2023, 22:280 С погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
14.08.2023, 22:050 Стала известна программа фестиваля исторической поэзии «Словенское поле 2023» 14.08.2023, 22:000 Онлайн-голосование за подключение сел и деревень к Сети продлили до 10 сентября 14.08.2023, 21:440 Стихийную свалку в водоохранной зоне реки Великой ликвидируют по требованию прокуратуры 14.08.2023, 21:400 Психотерапевт дала советы родителям на случай протеста ребенка против школы
14.08.2023, 21:280 Андрей Турчак: Рабочая группа по СВО отработала 28 тысяч обращений за полгода 14.08.2023, 21:200 Круглый стол организует региональное отделение Союза писателей России в Пскове 14.08.2023, 21:110 Псковичка выиграла 3 млн рублей во всероссийском конкурсе детских инициатив 14.08.2023, 21:000 Десятый сезон корпоративного футбольного турнира «Вызов» завершился в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru