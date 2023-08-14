Александр Братчиков о выборах: Планы у нас амбициозны и весьма реалистичны

Цель Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» на предстоящих муниципальных выборах — заполучить все вакантные мандаты. Об этом заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков заявил в ходе круглого стола, посвященного сентябрьским выборам, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Также он напомнил, что все кандидаты от «Единой России» перед выдвижением прошли праймериз.
«Планы у нас амбициозны и весьма реалистичны. Мы как партия большинства будем стараться максимально получить все мандаты, которые возможно получить на этих выборах», - заявил Александр Братчиков.