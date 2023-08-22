«Гонки по вертикали»: генералиссимус, генерал и герои вчерашних дней. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».
Центральные темы выпуска:
- Две с половиной недели до главных региональных выборов пятилетия. Что происходит в кандидатском квартете на финишной прямой?
- Накануне юбилея. Губернатор Михаил Ведерников и митрополит Тихон оценили ход работ в Печорах, которые уже на следующей неделе отметят свое 550-летие.
С текстовой версией выпуска программы можно ознакомиться по ссылке ниже.