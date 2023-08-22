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Политика

«Гонки по вертикали»: генералиссимус, генерал и герои вчерашних дней

22.08.2023 18:33|ПсковКомментариев: 1

Здравствуйте! В эфире радио «ПЛН FM»  программа «Гонки по вертикали».  В студии автор, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

 

Как всегда по вторникам, будем говорить об интересном и важном в региональной политике и общественной жизни. События последних дней располагают к тому, чтобы начать сегодня в ильфо-петровской манере. Дескать, в городах энской губернии  было так много памятников, что казалось, люди здесь рождаются лишь затем, чтобы придумать, кому бы еще установить монумент, изваять его, открыть со скандалом, оскорбить оппонентов и сразу же начать думать, кому бы еще открыть памятник, или на худой конец - бюст. Как говаривал Остап Бендер, да, это не Рио-де-Жанейро.

Если говорить серьезно, то открытие восьмиметрового памятника Сталину на территории одного из великолукских предприятий с приездом политика Бабурина, артистки Шукшиной и других персон и последующим скандалом вокруг освящения монумента отцом Антонием и его же неоднозначные высказывания, плюс идея коммунистов изваять бюст генералиссимуса - теперь уже в Пскове, плюс страсти по примерке памятника Довмонту с оскорблениями и переходом на личности в духе «А ты кто такой? Давай до свидания»

Вот всё это продолжило тему, оставаться ли Ленину на площади в центре Пскова, что горячо обсуждалось несколько дней назад. Перефразируя известное: всё это было бы так печально, если бы не было так смешно. История повторяется - теперь уже не как трагедия, а скорее как фарс...  Об этом будем говорить в «Гонках по вертикали», но разумеется обсудим и другие важные темы.

Сегодня в выпуске:

Две с половиной недели до главных региональных выборов пятилетия. Что происходит в кандидатском квартете на финишной прямой?
Накануне юбилея. Губернатор Михаил Ведерников и митрополит Тихон оценили ход работ в Печорах, которые уже на следующей неделе отметят свое 550-летие.
Визиты недели. Кто из известных россиян побывал в регионе за эти семь дней - и зачем?

Вот такая у нас сегодня повестка - поехали!

На календаре 22 августа. Подходит к концу лето - и вместе с ним кампания по выборам губернатора. Мы о ней и в программе и в статьях на ПЛН много говорили, анализировали, строили прогнозы - и вот сегодня, когда до голосования остается всего-то пара недель, следует сказать, что всё тут развивается в полном соответствии с прогнозами обозревателей ПЛН. Расклад не изменился. В кандидатском квартете есть лидер - действующий губернатор Михаил Ведерников, сохраняется интрига относительно того, кто станет вторым - коммунист Петр Алексеенко или все-таки «либерал-демократ» Антон Минаков, четвертый участник - Игорь Романов из «Партии роста» - сконцентрирован на муниципальных кампаниях и действует в роли электорального киллера. Подробнее о том, что происходит на выборах и насколько они легитимны, читайте в ближайшее дни на сайте ПЛН - там выйдет очередная статья в рамках проекта, который посвящен губернаторским выборам. Ну а мы в рамках еженедельной программы отметим, что на этом предвыборном фронте, если его так можно назвать, без перемен. Яркого АПМ не видно, губернатор продолжает вести кампанию в стиле «Как работали так и работаем».

Последний пример - поездка накануне в два района, где пройдут и свои выборы тоже: это Псковский район, где будут выбирать главу, и Печорский, где уже на следующей неделе, еще до выборов, будут широко праздновать 550-летие монастыря и всего города. Напомню, на подготовку к празднованию были выделены огромные средства, на них ведется благоустройство и модернизация инфраструктуры. Ход этих работ вчера оценили губернатор и митрополит Псковский и Порховский Тихон. В целом оценили положительно. Надо понимать, работы продолжатся и после празднования юбилея, но что-то еще успеют сделать и до начала праздника, на который, напомню, приглашены первые лица государства. И я так понимаю, их в Печорах и Пскове очень ждут.

- Едут!!! («Формула любви»)

Так что в ближайшие дни центр региона сместится на Запад, в Печоры, а на минувшей неделе этот воображаемый центр переместился на юг области - свой статус столицы оправдывали Великие Луки. Правда, в этот раз столицы не промышленной, не южной, не воздухоплавания, а скорее столицы сталинистов России. Как я сказал, на территории одного из городских предприятий открывали восьмиметровый памятник.

Фото: Telegram-канал «КПРФ»

Солировали не местные - москвичи: инициатива принадлежит фонду «Русский витязь», на открытие приехали политик Сергей Бабурин, из всеми узнаваемых еще артисты Юрий Назаров и Мария Шукшина. Последняя выступила с речью, призналась, что ее часто спрашивают, как она, будучи православным человеком, положительно относится к Сталину, и дала свой ответ - его  потом комментаторы разбирали, пытались объяснить с точки зрения формальной логики, но у многих это никак не получалось. Ну а затмил всё скандал вокруг освящения памятника отцом Антонием, который признал, что в годы правления Сталина было убито большое число священников. Однако тут же заявил, что «благодаря этому у нас есть множество новомучеников». 

В великолукской епархии тут же заявили, что священнослужители участвовали в открытии памятника без благословения и согласования с Епархиальным управлением, их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской православной церкви и отражают их личные взгляды и убеждения.  Также было заявлено, что проводится служебная проверка. Ко всему прочему к открытию, так сказать, прислонились псковские коммунисты. Первый секретарь обкома Петр Алексеенко даже выступил на церемонии - и, честно говоря, был не похож на себя. 

Петр Алексеенко: Говоря словами Пушкина, сюда не зарастет народная тропа. Потому что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Ура, ура, ура-а-а! 

К сказанному добавлю, что территория, на которой поставили памятник, - это предприятие во главе с Борисом Каракаевым, экс-депутатом областного Собрания, который двадцать с лишним лет назад создавал в Псковской области «Единую Россию» (при объединении «Единства», «Отечества» и «Всей России») и бодался с губернатором Евгением Михайловым. Тот, кстати говоря, тоже  прокомментировал появление монумента: дескать, «в родном для меня городе Великие Луки открыли памятник Сталину», при мне такой фигни в Псковской области не было. Евгений Михайлов полагает, что это плановая операция, спланированный вброс, а нити от памятника, ясное дело, тянутся в Москву. Из прочих реакций отмечу заявление зампредседателя партии «Яблоко», депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. Он обратился к прокурору Псковской области Андрею Мошкову с просьбой принять меры для демонтажа памятника, «попирающего законы, гуманизм и здравый смысл». А в выходные господин Вишневский (нет никаких сомнений, что это был не двойник, а он сам) приехал в Псков. Повидать друзей и коллег, погулять по городу, провести встречи - обсуждали ситуацию в партии, предстоящий отчетно-выборный съезд и атаки на Псковское «Яблоко» во время избирательной кампании. Атаки на «Яблоко» – идут во-первых в судах, где по искам представителей «Партии роста», «Справедливой России» и «Партии пенсионеров» сняли списки кандидатов во всех районах (кстати говоря, на неделе ситуацию прокомментировал лидер партии Григорий Явлинский - в атаке на «Яблоко» видит месть регионального руководства за критику в ее адрес со стороны Льва Шлосберга, который, напомню, по решению Минюста внесен в реестр иностранных агентов).

А, во-вторых, яблочников атакуют в публичной сфере: в сми и Telegram-каналах, на круглом столе ПЛН ФМ тот же «ростовик» Игорь Романов и эсер Игорь Иванов обрушились на зампредседателя «Яблока» Яну Иванову. И как отмечают обозреватели, она держала удар, не поплыла, представила позицию партии,  за что даже заслужила от Рейтингомера положительную оценку +1.  

Из других наших программ с участием политиков и общественных деятелей отмечу интервью с замкомандующего ВДВ Алексеем Наумцом. Он побывал в регионе, с которым связаны годы службы и который он скоро будет представлять в Совете Федерации.

В эфире ПЛН FM Алексей Наумец подробно рассказал о взаимодействии с губернатором Михаилом Ведерниковым и его предшественником на этом посту, ныне первым заместителем спикера Совета Федерации Андреем Турчаком, а также прокомментировал некоторые актуальные темы. В ближайшее время в эфир ПЛН FM выйдут новые интересные программы, а на сайте Псковской Ленты Новостей - проблемные статьи, репортажи, видео, фото. Так что оставайтесь с нами - будьте в курсе происходящего. К сказанному добавлю, что сегодня сразу несколько праздников - нет, я не про 35-летие футболиста Дзюбы, которое еще с утра иронично отметил новый Telegram-канал ПЛН-Спорт. Сегодня 55 лет исполняется экс-губернатору Псковской области Михаилу Кузнецову. А в России отмечается День государственного флага - по случаю чего вечером псковичи будут ходить вокруг Кремля в самом большом хороводе. Поздравляю всех.

И закругляюсь на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если  вы не занимаетесь политикой - политика займется вами. 

Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
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