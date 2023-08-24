Николай Козловский: Андрей Беляев приложит все свои усилия, чтобы Великие Луки дальше развивались

Переизбранный на пост главы администрации Великих Лук Андрей Беляев приложит все свои усилия, чтобы город дальше развивался. Такое мнение озвучил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.
«Сегодня на 10-м очередном заседании Великолукской городской Думы был избран глава администрации города. В должности утверждён Андрей Беляев, который занимал этот пост с 2021 года. За Андрея Геннадьевича проголосовало большинство депутатов. Я также поддержал его кандидатуру, поскольку считаю, что у него есть необходимые качества и энергия, чтобы занимать эту ответственную должность. Поздравляю Андрея Геннадьевича, и хочу выразить уверенность, что он приложит все свои усилия, знания, опыт, накопленные за эти годы, на то, чтобы город Великие Луки дальше развивался и жизнь великолучан становилась лучше», - отметил он.
Кандидатуру Андрея Беляева поддержал 21 депутат. За кандидатуру заместителя главы администрации города Великие Луки Сергея Бурачёнка, также претендовавшего на пост главы городской администрации, проголосовали лишь два депутата.