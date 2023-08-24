Политика

Умер бывший руководитель администрации президента Сергей Филатов

Бывший руководитель Администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов умер на 88-м году жизни, сообщила его дочь Мария.

«Да… Мы сейчас занимаемся получением справки...» — сообщила она РИА Новости.

По ее словам, прощание планируется проводить во вторник с 10.00 до 12.00 мск в зале ЦБК.

По информации «Петербургского дневника», который также ссылается на дочь политика, он умер утром 25 августа. О его смерти также сообщил писатель и журналист Герман Садулаев.

«Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина. А для нас — бессменный организатор и вдохновитель Липок. <...> Едва ли не вся современная литература прошла через Липки», — написал он в своем Telegram-канале.

Сергей Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве. С 1993 года в течение трех лет возглавлял Администрацию президента. В 1996 году ушел с государственной службы из-за назначения заместителем руководителя штаба по выборам Ельцина на второй срок. Уже на следующий год возглавил Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ (Фонд СЭИП).

Липки — неофициальное название Форума молодых писателей. Свое название он получил в честь пансионата, где собирались авторы. Форум проводился под эгидой Фонда СЭИП.