Политика

Виктор Остренко проголосовал через ДЭГ и проверил наличие своей фамилии в списках на УИК

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко дистанционно проголосовал на губернаторских выборах, а затем лично удостоверился, что его фамилия исключена из списков для голосования на избирательном участке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Современные условия диктуют новые правила, в том числе для работы избирательной системы. Мне как человеку, который имел в своё время отношение к деятельности областной избирательной комиссии, очень интересно, как это работает воочию, как это по-настоящему организовано. Я только сейчас проголосовал через систему дистанционного электронного голосования в своём рабочем кабинете. Теперь приехал посмотреть, как это организовано на моём избирательном участке, на котором я голосовал в прошлые годы, как обычно на бумажном бюллетене», - рассказал депутат.

«Я убедился, что "задвоения" нет, в списках на избирательном участке моя фамилия не значится – значит, голос будет учтён в системе дистанционного электронного голосования», - констатировал по результатам контрольной проверки Виктор Остренко.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора Псковской области.

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Напомним, избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября 2023 года.