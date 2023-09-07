Политика

Дед Мороз со Снегурочкой пришли на избирательный участок в Пскове

На один из участков города Пскова пришел проголосовать Дед Мороз. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: Telegram-канал регионального отделения партии «Единая Россия»

Дедом Морозом и Снегурочкой оказались руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константин Абабков и солистка ансамбля Мария Абабкова.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.

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Подготовку и проведение выборов осуществляет Избирательная комиссия Псковской области, 26 территориальных избирательных комиссий – 231 член комиссий и 596 участковых избирательных комиссий – 5 275 членов комиссий.

Принять участие в выборах смогут всего 512 157 избирателей, из них 5 970 впервые голосующих (тех, кому исполнилось 18 лет на момент голосования).

Во всех 26 ТИК и 116 УИК установлены средства видеонаблюдения и на 445 избирательном участке видеорегистраторы.