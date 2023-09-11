Политика

Дмитрий Шахов: Общественные наблюдатели были самыми дисциплинированными

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в последний день голосования, 10 сентября, посетил Центр общественного наблюдения в Псковской области. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

В Центре общественного наблюдения в Псковской области региональный омбудсмен пообщался с членами штаба, который создан при Общественной палате Псковской области:

председателем региональной Общественной палаты Натальей Горбачёвой,

председателем Псковского областного совета профсоюзов Игорем Ивановым,

руководителем штаба общественного наблюдения за выборами, главой «Экспертного клуба: Псковский регион» Ильёй Стрелковым.

Они обсудили ход выборов и осуществление общественного мониторинга за ходом голосования, который стал возможен для всех избирателей Псковской области теперь и из помещения центра общественного наблюдения.

Центр общественного наблюдения за выборами работал в Пскове во время выборов с 8.00 до 20.00 с 8 по 10 сентября, был расположен в проектном офисе «Команды 2018».

Омбудсмен поблагодарил председателя региональной Общественной палаты Наталью Горбачёву и руководство Избирательной комиссии Псковской области за подготовку более 500 наблюдателей, которые прошли профессиональную подготовку и контролировали соблюдение избирательных процедур на каждом избирательном участке в Псковской области.

«На тех участках, где мне удалось побывать, самыми дисциплинированными и профессиональными были как раз общественные наблюдатели. Они закрыли практически все участки и сделали наши выборы более демократичными и гласными», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

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«Я очень надеюсь, что сформированная система мониторинга за выборами способствовала, чтобы каждый голос избирателя был учтем так, как проголосовали наши граждане, без фальсификаций и подтасовок. Именно это создает доверие наших сограждан как самому институту прямой демократии – выборам в органы публичной власти, так и к системе избирательных комиссий, которые обеспечивают реализацию избирательных прав граждан», - добавил Дмитрий Шахов.

В преддверии выборов для наблюдателей в Псковской области, сформированных Общественной палатой Псковской области, провели 26 выездных обучающих семинаров для 596 человек. Все они прошли контрольное тестирование и получили направления для работы, заключил омбудсмен.