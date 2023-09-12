Александр Котов: Власть не заинтересована в подрыве доверия к ДЭГ

Власть не заинтересована в том, чтобы подорвать доверие к дистанционному электронному голосованию. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что голосование с помощью любых способов является тайным.
«Голосование, что дистанционное, что на участке — тайное. Всегда всем говорю: не загоняйте людей палками на голосование; неважно: бюджетники, не бюджетники. Лучший способ — объяснение», - заключил спикер регионального парламента.