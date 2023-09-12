Политика

Александр Котов: Власть не заинтересована в подрыве доверия к ДЭГ

Власть не заинтересована в том, чтобы подорвать доверие к дистанционному электронному голосованию. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Власть не заинтересована в том, чтобы подорвать доверие к дистанционному электронному голосованию. Как только это случится один раз — всё, на этом можно ставить крест, потому что больше не будет доверия. Люди, которые занимаются этим, прекрасно понимают. Президент наш это прекрасно понимает», - сказал Александр Котов и уточнил, что он не сомневался в честности подсчета голосов на ДЭГ.

Он отметил, что голосование с помощью любых способов является тайным.

«Голосование, что дистанционное, что на участке — тайное. Всегда всем говорю: не загоняйте людей палками на голосование; неважно: бюджетники, не бюджетники. Лучший способ — объяснение», - заключил спикер регионального парламента.