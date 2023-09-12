Политика

Памфилова отметила высокий интерес к ДЭГ в Псковской области

Почти 3,8 млн граждан проголосовали на выборах через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.

«В общей сложности по России в 25 регионах, где применялось наряду с традиционным голосованием электронное, проголосовали 3 790 601 избиратель», - приводит слова Памфиловой «Интерфакс».

Глава ЦИК напомнила, что участие в ДЭГ приняли 24 субъекта на федеральный платформе и Москва.

«Что касается голосования на федеральной платформе в 24 субъектах РФ, то в общей сложности дистанционно проголосовал 1 276 454 избирателя. То есть явка здесь очень высокая - 88,5% от числа заявившихся на ДЭГ. Было выдано более 1 млн 470 тысяч бюллетеней», - сказала Памфилова.

При этом на столичной платформе Москвы, как отметила глава ЦИК, проголосовало 2 614 147 избирателей.

«Если говорить о федеральной платформе, то наибольший процент проголосовавших дистанционно мы наблюдаем на муниципальных выборах в Камчатском крае - более 50%, Чувашской республике - 43,6% и в Оренбургской области - 39,5%. На более крупных выборах отличилась Свердловская область - на выборах в городскую Думу Екатеринбурга проголосовало 27,11%, на региональных выборах в Псковской области - 24,37%», - заявила Памфилова.