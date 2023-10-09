Политика

Преобразование районов в муниципальные округа неизбежно — Андрей Михайлов

Преобразование районов в муниципальные округа неизбежно, теперь это вопрос времени. Об этом депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Федеральный закон говорит, что переход неизбежен, это вопрос времени. У нас уже восемь муниципальных округов, а что касается избирателей, они это поймут, когда пройдет время. Сейчас избирателю не до этого, у него есть должностные лица, которых он видит. Избирателю лишь бы было электричество, а округ это, район или волость — все равно», - сказал Андрей Михайлов.

Парламентарий отметил, что он полностью поддерживает муниципальную реформу. Один из его аргументов — сложности с поиском волостных депутатов.

«Зачастую сельских депутатов не так легко найти и трудно уговорить на исполнение обязанностей депутата. Эта должность не оплачивается, это общественная нагрузка, а люди на селе связаны с сельскохозяйственными работами, у них свой график жизни, свой ритм, и отвлекаться на депутатскую деятельность, которая по сути дублирует районную власть, им некогда. Зачастую основные полномочия переданы в район, и должность депутата на селе минимальна», - заметил гость студии.

Андрей Михайлов напомнил, что в муниципальных округах волостные депутаты отсутствуют, а на местах останется прежний аппарат, который будет выполнять тот же функционал, только теперь под началом руководителя муниципального округа.

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Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В феврале Псковское областное Собрание приняло соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.