Политика

Увеличить размер выплаты по уходу за пожилыми людьми предлагают депутаты Северо-Запада

В заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике принял участие вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих. Встреча депутатов региональных законодательных органов состоялась в Мурманске, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Мурманской областной Думы

Гостей региона приветствовал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Спикер подчеркнул, что социальная сфера, вопросы, напрямую влияющие на качество жизни людей, для депутатов всегда остаются в приоритете. «Мы стремимся максимально облегчить и без того непростое положение наиболее уязвимых категорий граждан – старшее поколение, семьи с детьми, многодетные семьи и людей с ограниченными возможностями», - отметил Сергей Дубовой, открывая заседание.

В повестку вошло несколько вопросов, касающихся выплат и их размера для отдельных категорий граждан. Один из них связан с компенсацией расходов на оплату коммунальных услуг для ветеранов боевых действий.

Федеральное законодательство предусматривает компенсацию половины расходов на оплату жилого помещения, в том числе взноса на капремонт, ветеранам боевых действий и членам их семей, совместно с ними проживающими. При этом компенсации расходов на оплату ЖКУ в законе для этой категории нет. В то же время члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий могут рассчитывать как на один, так и на другой вид возмещения расходов.

«Это пробел в законодательстве, - прокомментировал действующие нормы Игорь Дитрих. – Считаю, что предусмотренная льгота должна предоставляться семье не только в случае смерти ветерана. Равный подход ко всем указанным в законе категориям будет справедливым».

Обращение в правительство подготовили депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Представители законодательных органов субъектов Северо-Запада поддержали инициативу коллег.

Также депутаты одобрили предложение мурманчан об увеличении размера ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.

Выплаты для этой категории граждан были установлены в 2008 году в размере 1200 рублей и на тот момент превышали половину МРОТ, составлявшего 2300 рублей. За 15 лет сумма не менялась, её индексация законом не предусмотрена. Сейчас, когда МРОТ вырос до 16 242 рублей, выплата составляет лишь 7,4 % от установленного минимального размера оплаты труда. Важным обстоятельством, по мнению депутатов, является то, что такие выплаты могут быть назначены только неработающим трудоспособным гражданам, не являющимся получателями пенсии и пособия по безработице, а значит, не имеющим другого дохода.

«Мы не указываем конкретный размер, не привязываем сумму к МРОТ – очевидно, получателей таких выплат немало и нужно исходить из возможностей бюджета. Но мы обращаем внимание правительства на необходимость пересмотра установленного размера и надеемся приблизить это решение», - прокомментировал итог обсуждения Игорь Дитрих.

Согласованный депутатами текст обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина рассмотрят делегаты Конференции ПАСЗР в конце октября в Сыктывкаре.