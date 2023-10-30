Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о новом принципе формирования псковского Молодежного парламента

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). На октябрьской сессии депутаты регионального парламента утвердили новый принцип формирования Молодежного парламента при Псковском областном Собрании.

В чем суть изменений? Зачем менять прежний принцип формирования? Что членам Молодежного парламента даст статус помощника депутата, которым они теперь будут наделены? Об этом и многом другом расскажут гости студии - заместитель председателя регионального парламента, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко и советник вице-спикера Юлия Лысова.

Ведущая Любовь Кузнецова.