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Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о новом принципе формирования псковского Молодежного парламента

31.10.2023 12:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). На октябрьской сессии депутаты регионального парламента утвердили новый принцип формирования Молодежного парламента при Псковском областном Собрании.

В чем суть изменений? Зачем менять прежний принцип формирования? Что членам Молодежного парламента даст статус помощника депутата, которым они теперь будут наделены? Об этом и многом другом расскажут гости студии - заместитель председателя регионального парламента, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко и советник вице-спикера Юлия Лысова.

Ведущая Любовь Кузнецова.

Теги: #гайд-парк #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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