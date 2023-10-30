Основную задачу нового принципа формирования Молодежного парламента раскрыл Виктор Остренко

Получение наставнического патронажа от депутатов - одна из основных задач нового принципа формирования Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом сообщил вице-спикер регионального парламента, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Это формат, когда действующие депутаты предлагают и делегируют в состав Молодежного парламента молодых людей, продолжил вице-спикер.
«Мы хотим сделать так, чтобы ребята, делегированные нашими депутатами, получили не только статус помощников депутатов, но и в том числе получили в полном объеме возможность наставнического патронажа со стороны наших депутатов. Вот в этом основная задача и смысл той реформы, которая сегодня предполагает изменения в положении о Молодежном парламенте», - заключил он.