Политика

Основную задачу нового принципа формирования Молодежного парламента раскрыл Виктор Остренко

Получение наставнического патронажа от депутатов - одна из основных задач нового принципа формирования Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом сообщил вице-спикер регионального парламента, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Любая организация - это живой организм. По мере своего развития он говорит о том, что требуются те или иные изменения. Сейчас возвращаемся к той схеме, которая изначально была при формировании Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов», - сказал Виктор Остренко.

Это формат, когда действующие депутаты предлагают и делегируют в состав Молодежного парламента молодых людей, продолжил вице-спикер.

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«Мы хотим сделать так, чтобы ребята, делегированные нашими депутатами, получили не только статус помощников депутатов, но и в том числе получили в полном объеме возможность наставнического патронажа со стороны наших депутатов. Вот в этом основная задача и смысл той реформы, которая сегодня предполагает изменения в положении о Молодежном парламенте», - заключил он.