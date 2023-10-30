Политика

Любовь Трифонова вступила в должность главы Новоржевского муниципального округа

Любовь Трифонова вступила в должность главы Новоржевского муниципального округа сегодня, 31 октября. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

В присутствии представителей общественности, депутатов Собрания округа руководитель муниципалитета приняла присягу.

«Вместе с коллегой по Псковскому областному Собранию Андреем Михайловым поздравили Любовь Трифонову с важным событием, а жителей района – с новым этапом в жизни», - отметил Армен Мнацаканян.

Любови Трифоновой передали приветственный адрес от председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, в котором, в частности, говориться: «С вами жители связывают надежды на перемены к лучшему, ждут реальных дел, рабочего, конструктивного взаимодействия со всеми органами власти, с коллегами главами, с единомышленниками, которые уже стали вашей надежной, трудоспособной командой, проверенной временем».

Теплые слова приветствия и напутствия новому главе муниципального округа от губернатора Михаила Ведерникова передал заместитель главы региона Александр Серавин, пожелав Любови Трифоновой успешной работы.

От имени Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» к Любови Трифоновой обратилась глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

«В добрый путь, Любовь Мироновна! Добросовестно трудитесь на благо Новоржевского муниципального округа!» - добавил Армен Мнацаканян.

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Напомним, Любовь Трифонову избрали главой Новоржевского муниципального округа 27 октября.

В Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В феврале Псковское областное Собрание приняло соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.